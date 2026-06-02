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Discuţiile cu Iranul continuă fără întrerupere, spune Donald Trump. „Unde vor duce, nu ştim”

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Foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump a afirmat marţi că discuţiile dintre Statele Unite şi Iran continuă „fără întrerupere”, respingând relatările conform cărora Teheranul a întrerupt dialogul cu Washingtonul din cauza ofensivei israeliene din Liban, informează AFP și Agerpres.

"Unde va duce acest lucru, nu ştim", a scris Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social cu privire la aceste negocieri cu Iranul, care sunt în desfăşurare de săptămâni întregi pentru a pune capăt războiului lansat pe 28 februarie.

"Relatările false conform cărora Republica Islamică Iran şi Statele Unite au încetat să mai discute acum câteva zile sunt false şi greşite", a adăugat el.

"Discuţiile noastre au continuat fără întrerupere, acum patru zile, acum trei zile, acum două zile, acum o zi şi astăzi", a adăugat el.

Editor : A.P.

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