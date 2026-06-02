Rubio acuză Cuba că „sponsorizează terorismul” şi că găzduieşte instalaţii de spionaj ruse şi chineze

Secretarul american de stat Marco Rubio a acuzat marţi Cuba că „sponsorizează terorismul” şi că găzduieşte pe teritoriul său instalaţii ale serviciilor de informaţii ruse şi chineze.

Rubio, politician american de origine cubaneză, a făcut aceste declaraţii în timpul unei audieri în Comisia pentru Relaţii Externe a Senatului SUA, unde a fost întrebat despre decizia Administraţiei preşedintelui republican Donald Trump de a menţine Cuba pe lista statelor care sponsorizează terorismul.

Administraţia anterioară a democratului Joe Biden (2021-2025) a eliminat Cuba de pe lista cu sancţiuni în ultimele zile ale mandatului său, decizie anulată de Trump după revenirea sa la Casa Albă.

"Cuba a sponsorizat terorismul şi a sprijinit diverse grupări. De exemplu, practic toate grupările teroriste violente de stânga radicală din America Latină au depins, la un moment dat, de sprijinul Cubei", a argumentat Rubio, dând ca exemple grupările columbiene Armata de Eliberare Naţională (ELN), FARC şi facţiunile lor disidente, potrivit Agerpres.

"Dacă observăm regiunea şi examinăm toate aceste organizaţii teroriste de stânga şi marxiste, se poate vedea că, în multe cazuri, Cuba a sponsorizat terorismul şi a sprijinit aceste grupări", a insistat el.

Secretarul de stat american a susţinut de asemenea că insula cubaneză "continuă să găzduiască un număr considerabil de instalaţii de spionaj pentru culegerea de informaţii de către China şi Rusia".

După ce l-a capturat în ianuarie pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, Administraţia Trump a sporit presiunea asupra Cubei, împotriva căreia a impus o blocadă petrolieră care a exacerbat criza economică şi socială din insulă, concomitent cu ameninţări repetate din partea liderului de la Casa Albă că ar putea "prelua controlul" asupra acestei ţări.

Washingtonul şi Havana au avut unele contacte pentru a negocia o ieşire din acest conflict, în timp ce Cuba afirmă că schimbările în ţară pot fi decise doar de poporul cubanez şi acuză Statele Unite că pregătesc o agresiune militară.

