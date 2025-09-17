Live TV

Israelul a bombardat singur spital pediatric din Gaza. Ce se întâmplă cu locuitorii din oraș

Data publicării:
Fâșia Gaza
Fâșia Gaza. Foto: Profimedia Images

Ministerul Sănătăţii din Gaza a denunţat miercuri bombardamentul armatei israeliene din noaptea de marţi spre miercuri asupra spitalului Al Rantisi din oraşul Gaza, singurul spital specializat în pediatrie care funcţionează în capitala enclavei palestiniene.

"Etajele superioare ale spitalului au fost atacate de trei ori, la puţine minute distanţă între atacuri", a declarat Ministerul Sănătăţii într-un comunicat.

Surse din Fâşia Gaza au indicat pentru EFE că atacurile asupra spitalului au fost efectuate cu drone.

La momentul atacului, spitalul avea 80 de pacienţi în tratament, a precizat Ministerul Sănătăţii, dintre care 40 au părăsit spitalul după bombardament. Patru dintre pacienţi se aflau în secţia de terapie intensivă pediatrică, în timp ce opt erau la terapie intensivă neonatală, informează miercuri EFE, potrivit Agerpres.

Un număr de "40 de pacienţi şi însoţitorii lor rămân acolo, împreună cu 12 pacienţi în terapie intensivă şi 30 de membri ai personalului spitalicesc", conform sursei citate.

Ministerul Sănătăţii nu a publicat bilanţul persoanelor rănite sau decedate în urma atacului.

Spitalul Al Rantisi este singurul centru cu specialitate în pediatrie care a mai rămas în capitală şi oferă servicii de oncologie, dializă şi alte specialităţi în boli respiratorii şi digestive. La fel ca restul spitalelor în funcţiune din capitală, suferă de o gravă saturare din cauza ofensivei israeliene împotriva oraşului. Deja la sfârşitul lunii august, înainte ca Israelul să îşi intensifice bombardamentele asupra capitalei şi să înceapă operaţiunile terestre, spitalul Al Rantisi era ocupat la 210% din capacitatea sa.

Pe de altă parte, armata israeliană va deschide miercuri, la ora locală 12:00 (9:00 GMT), o a doua rută ce traversează Fâşia Gaza de la nord la sud pentru ca populaţia din oraşul Gaza să se deplaseze forţat spre sud, aceasta urmând să rămână deschisă timp de 48 de ore.

"Veţi putea circula pe drumul Salah al Din şi apoi să continuaţi spre sud din Wadi Gaza (centru)", a declarat un comunicat al purtătorului de cuvânt de limbă arabă al forţelor armate israeliene, Avichay Adraee, pe reţeaua de socializare X.

Salah al Din traversează Fâşia Gaza de la nord la sud în partea de est a enclavei, paralel cu linia de demarcaţie cu teritoriul israelian. Cealaltă cale deschisă până acum, Rashid, traversează de asemenea întreaga enclavă, dar pe partea vestică, paralel cu coasta.

Cu toate acestea, cea mai mare parte a refugiaţilor din oraşul Gaza se află în vest, în taberele de lângă plajă (locul înspre care armata israeliană le-a ordonat să se deplaseze deoarece ofensivele lor în zonă avansează din est şi nord).

Întrebat de EFE dacă forţele armate vor garanta vreo rută sigură din vestul oraşului Gaza spre est astfel încât populaţia să poată ajunge la Salah al Din, acesta nu s-a pronunţat.

Potrivit lui Adraee, această rută va rămâne deschisă până vineri la ora locală 12:00.

Marţi, după ce armata israeliană şi-a început operaţiunea terestră în oraşul Gaza şi după o lună de bombardamente intense împotriva populaţiei, mii de persoane s-au îndreptat spre drumul Rashid pentru a încerca să scape de atacuri. Cu toate acestea, la fel ca în ultima lună, calea era aglomerată de vehicule şi persoane care îşi cărau bunurile.

EFE a efectuat aceeaşi rută sâmbătă şi a durat cinci ore pentru a parcurge cei aproximativ 25 de kilometri care separă plajele din Mawasi (sud) de cele din oraşul Gaza (nord).

Aglomeraţia de pe acest traseu, la care se adaugă preţurile exorbitante pentru tot ceea ce implică deplasarea, lipsa de spaţiu în zona desemnată pentru refugiaţi de către armată în Mawasi, plus epuizarea oamenilor după mai bine de doi ani de evacuări constante fac ca mulţi palestinieni să se întoarcă în oraşul Gaza sau să nu îl părăsească.

Deşi armata israeliană estimează că aproximativ 350.000 de persoane au părăsit capitala de la jumătatea lunii august, datele publicate de Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) reevaluează această estimare la 150.000.

O comisie independentă a ONU, raportori pentru drepturile omului, organizaţii internaţionale şi un număr tot mai mare de ţări descriu drept genocid ofensiva militară israeliană împotriva Fâşiei Gaza declanşată după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, în care aproape 65.000 de palestinieni au fost ucişi. Aproximativ 19.000 dintre persoanele ucise sunt minori, notează EFE.

