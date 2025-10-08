Live TV

Video Israelul a interceptat o nouă flotilă cu ajutor umanitar pentru Gaza: „O altă încercare inutilă”

Data publicării:
flotila-ajutor gaza
Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a confirmat pe X că a avut loc un raid asupra flotei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Flotila Libertății din Gaza a anunțat miercuri, 8 octombrie, că navele sale au fost atacate de armata israeliană, mai multe ambarcațiuni fiind interceptate în timp ce se îndreptau spre enclava palestiniană, relatează Al Jazeera și Reuters.

Conform flotilei, armata israeliană a atacat nava The Conscience – o ambarcațiune care transporta 93 de jurnaliști, medici și activiști – înainte de a ataca și intercepta trei ambarcațiuni mai mici.

Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a confirmat pe X că a avut loc un raid asupra flotei.

„O altă încercare inutilă de a încălca blocada navală legală și de a intra într-o zonă de luptă s-a soldat cu un eșec”, a transmis instituția.

„Navele și pasagerii sunt transferați într-un port israelian. Toți pasagerii sunt în siguranță și în stare bună de sănătate. Se preconizează că pasagerii vor fi deportați în cel mai scurt timp”, a mai precizat Ministerul israelian al Afacerilor Externe.

Este al doilea incident de acest fel din ultimele zile, după ce Israelul a interceptat circa 40 de nave și a reținut peste 450 de activiști dintr-un convoi umanitar, Global Sumud Flotilla, care încerca, de asemenea, să livreze provizii în Gaza.

„Armata israeliană nu are jurisdicție legală asupra apelor internaționale”, a mai precizat flotila cu ajutor umanitar. „Flotila noastră nu reprezintă niciun pericol.”

Navele transportau ajutoare în valoare de peste 110.000 de dolari sub formă de medicamente, echipamente respiratorii și provizii alimentare destinate spitalelor din Gaza, care se confruntă cu o criză alimentară, a precizat acesta.

Autoritățile din Gaza afirmă că aproximativ 67.000 de oameni au fost uciși. Israelul susține că 1.200 de persoane au fost ucise și 251 au fost duse în Gaza ca ostatici în atacul Hamas.

Citește și:

„Planul B” al Israelului dacă discuțiile cu Hamas eșuează: asasinări pe bandă rulantă și deportări. Dezvăluiri dintr-un document secret

Forțele israeliene au interceptat flota de ajutor umanitar din Mediterana și au provocat proteste la nivel mondial

