Forțele israeliene au interceptat flota de ajutor umanitar din Mediterana și au provocat proteste la nivel mondial

Israelul s-a confruntat joi cu condamnări și proteste internaționale după ce forțele sale au interceptat aproximativ 40 de bărci care transportau ajutoare umanitare și peste 400 de activiști străini, printre care și activista suedeză Greta Thunberg, către Gaza, transmite Reuters.

Camerele care transmiteau în direct de pe bărci, verificate de Reuters, au arătat soldați israelieni înarmați, cu căști și ochelari de vedere nocturnă, urcând la bordul navelor, în timp ce pasagerii se înghesuiau în veste de salvare, cu mâinile ridicate.

Un videoclip al ministerului israelian de externe o arăta pe Thunberg, cea mai cunoscută dintre pasageri, așezată pe punte, înconjurată de soldați.

Membrii flotilei ar putea fi expulzați săptămâna viitoare

Thunberg, în vârstă de 22 de ani, cunoscută mai ales pentru protestele sale ecologiste, înregistrase în prealabil un videoclip care a fost difuzat în numele ei după ce nava sa a fost abordată. „Dacă urmăriți acest videoclip, înseamnă că am fost răpită și luată împotriva voinței mele de forțele israeliene. Misiunea noastră umanitară era non-violentă și respecta dreptul internațional”, a spus ea.

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a declarat că se așteaptă ca membrii flotilei să fie expulzați din Israel luni și marți și trimiși în capitalele europene cu zboruri charter.

„Toți pasagerii sunt în siguranță și în stare bună de sănătate”, a declarat ministerul israelian de externe pe X, după ce au început să fie debarcați în Ashdod.

„O ultimă navă implicată în această provocare rămâne la distanță. Dacă se apropie, încercarea sa de a intra într-o zonă de luptă activă și de a încălca blocada va fi, de asemenea, împiedicată.”

Global Sumud Flotilla (GSF), organizatorul călătoriei, a declarat că aproximativ 443 de voluntari au fost reținuți, unii dintre ei fiind transferați pe o navă mare de marfă înainte de a fi debarcați.

Turcia condamnă „violența” impotriva flotilei

Președintele turc Tayyip Erdogan a criticat joi agresiunea israeliană, afirmând că aceasta demonstrează că guvernul israelian nu are intenția de a lăsa să crească speranțele pentru pace.

„Condamn violența îndreptată împotriva Flotilei Sumud, care a pornit pentru a atrage atenția asupra barbariei copiilor care mor de foame în Gaza și pentru a livra ajutor umanitar palestinienilor oprimați”, a declarat el într-un discurs adresat oficialilor partidului său AK din capitala Ankara.

Procuratura generală din Istanbul a declarat că a deschis o anchetă privind reținerea a 24 de cetățeni turci aflați pe nave, a raportat agenția de știri Anadolu, deținută de statul turc.

Președintele sud-african Cyril Ramaphosa a îndemnat Israelul să elibereze imediat sud-africanii care se aflau pe flotilă, inclusiv nepotul fostului președinte Nelson Mandela, Nkosi Zwelivelile Mandela.

Activiștii vor fi transferați autorităților de imigrație la sosirea în Ashdod, de unde vor fi mutați la închisoarea Ketziot din sudul Israelului înainte de a fi deportați, a declarat Suhad Bishara, directorul Adalah, o organizație pentru drepturile omului și centru juridic din Israel.

„Principala noastră preocupare în această etapă este, desigur, starea lor de bine, starea lor de sănătate, precum și asigurarea faptului că toți beneficiază de consiliere juridică înainte de audieri”, a declarat Bishara pentru Reuters joi.

Opoziție de rang înalt la blocada Gazei

Flotila, care a plecat la sfârșitul lunii august, transportă medicamente și alimente către Gaza și este formată din peste 40 de nave civile cu parlamentari, avocați și activiști. Nu este clar cât ajutor transportă, dar reprezintă simbolul cel mai vizibil al opoziției la blocada Israelului asupra Gazei.

Oficialii israelieni au denunțat în repetate rânduri misiunea ca fiind o manevră publicitară.

Progresul flotei pe Marea Mediterană a atras atenția internațională, țări precum Turcia, Spania și Italia trimițând nave sau drone în cazul în care cetățenii lor ar avea nevoie de asistență, chiar dacă acest lucru a declanșat avertismente repetate din partea Israelului de a se întoarce.

Interceptarea flotei de către Israel a stârnit proteste în Italia și Columbia, iar proteste au fost organizate și în Grecia, Irlanda și Turcia. Sindicatele italiene au convocat o grevă generală pentru vineri.

Hamas își exprimă sprijinul pentru activiști

Marina israeliană avertizase anterior flota că se apropie de o zonă de luptă activă și că încalcă un blocaj legal, cerând organizatorilor să schimbe cursul. Aceasta se oferise să transfere orice ajutor în mod pașnic prin canale sigure către Gaza.

Flota este cea mai recentă încercare maritimă de a sparge blocajul israelian asupra Gazei, o mare parte din aceasta fiind transformată într-un deșert de aproape doi ani de război.

Într-o declarație, Hamas și-a exprimat sprijinul pentru activiști și a calificat interceptarea flotei de către Israel drept „act criminal”, chemând la proteste publice pentru a condamna Israelul.

Navele se aflau la aproximativ 100 de kiloemtri de Gaza când au fost interceptate, într-o zonă pe care Israelul o supraveghează pentru a opri orice navă care se apropie. Organizatorii au declarat că comunicațiile lor, inclusiv utilizarea unei transmisii live cu camera video de pe unele nave, au fost bruiate.

Israelul a început ofensiva asupra Gazei după atacul condus de Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, în care, potrivit datelor israeliene, au fost ucise aproximativ 1.200 de persoane și 251 au fost luate ostatici și duse înapoi în Gaza. Ofensiva a ucis peste 66.000 de persoane în Gaza, potrivit autorităților palestiniene din domeniul sănătății.

