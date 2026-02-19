Israelul, în stare de alertă maximă, oficialii evaluează un atac iminent al SUA asupra Iranului

Ședința cabinetului de securitate israelian a fost amânată pentru duminică, pentru a evita o eroare de calcul, în timp ce serviciile de securitate și de urgență rămân în stare de alertă maximă, pe fondul evaluărilor potrivit cărora președintele Trump ar putea aproba în curând un atac comun prelungit al SUA și Israelului, care vizează rachetele balistice și, potențial, regimul de la Teheran, cu o preconizată implicare a rebelilor houthi și, posibil, a Hezbollah, scrie ynetnews.com.

Oficialii israelieni estimează că președintele SUA, Donald Trump, ar înclina spre opțiunea de a lansa „în curând” un atac militar amplu asupra Iranului, după ce Teheranul nu a îndeplinit cererile americane în cadrul negocierilor. Oficialii din administrația Trump consideră că iranienii încearcă să tragă de timp și să inducă în eroare Statele Unite. Miercuri, o sursă diplomatică a fost citată de Al-Jazeera spunând că „răbdarea americană față de întârzierile iraniene s-ar putea epuiza mai repede decât crede Teheranul”.

Ipotezele de lucru în Israel

În cadrul consultărilor recente conduse de premierul israelian Benjamin Netanyahu, ipoteza de lucru a fost că Iranul va lansa rachete asupra Israelului, chiar dacă armata israeliană (IDF) nu va participa la eventualele atacuri ale SUA. Drept urmare, serviciile de urgență și Comandamentul Frontului Intern, organismul militar responsabil cu apărarea civilă, au primit instrucțiuni să se pregătească pentru război. Diverse agenții de securitate au declarat cel mai înalt nivel de alertă defensivă, iar instituțiile de apărare sunt în stare de alertă maximă.

Statele Unite au desfășurat deja în regiune ceea ce Trump a descris ca fiind o „armadă frumoasă”, capabilă să susțină un război prelungit cu Iranul și nu doar un scurt schimb de lovituri. Cu toate acestea, oficialii israelieni spun că momentul exact al unui eventual atac american rămâne necunoscut și depinde în ultimă instanță de Trump. Chiar și după luarea unei decizii, planurile s-ar putea schimba.

Impresia în Israel este că se apropie un moment decisiv și că termenele se scurtează. Acum există semne că acțiunea ar putea avea loc în câteva zile. În același timp, mai multe considerente ar putea întârzia un atac. Consiliul Păcii este programat să se reunească joi la Washington, Jocurile Olimpice de iarnă din Italia se vor încheia abia pe 22 februarie, iar luna sfântă musulmană Ramadan începe miercuri. Nu este clar câtă importanță acordă Trump acestor factori, comentează ynetnews.com.

SUA se pregătesc pentru o confruntare prelungită cu Iranul

Chiar și fără o dată clară, este din ce în ce mai dificil să se conteste faptul că Statele Unite se pregătesc pentru o confruntare prelungită cu Iranul – tensiuni care sunt pe masa discuțiilor încă de la „războiul de 12 zile” din iunie, dar care s-au intensificat în urma recentului masacru al protestatarilor din Iran. Oficialii americani înțeleg că o operațiune majoră nu ar fi o lovitură rapidă, ci o campanie care ar dura câteva săptămâni, și își concentrează forțele în Orientul Mijlociu în consecință.

Printre obiectivele posibile ale unui astfel de atac s-ar putea număra schimbarea regimului din Iran. Cu toate acestea, oficialii americani recunosc că acest obiectiv nu ar putea fi atins printr-o singură lovitură, ci mai degrabă printr-o serie de lovituri pe parcursul mai multor săptămâni. O țintă potențială ar putea fi liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei, precum și instituțiile Gărzii Revoluționare Islamice care au stat în spatele masacrelor. Americanii ar dori să vadă populația iraniană revenind în stradă, dar pentru ca acest lucru să se întâmple, oponenții regimului ar trebui să creadă că Statele Unite sunt pregătite să meargă până la capăt și să le vină în ajutor.

Doi oficiali israelieni au declarat, de asemenea, pentru CNN că Israelul și-a ridicat nivelul de alertă și pregătirile militare pe fondul „indiciilor tot mai numeroase” privind un posibil atac comun al SUA și Israelului asupra Iranului în zilele următoare. Potrivit unui oficial militar citat, Israelul și-a accelerat planificarea operațională și defensivă. Atacul preconizat, dacă va fi aprobat de Trump, ar „depăși războiul de 12 zile și ar include atacuri coordonate ale Statelor Unite și Israelului”, a declarat o sursă.

Între timp, o reuniune a cabinetului de securitate a fost amânată de joi pentru duminică, probabil pentru a evita o eroare de calcul din partea Iranului, care ar putea determina un atac preventiv înainte ca SUA și Israelul să ia o decizie.

Hezbollah și Houthi, în centrul atenției

În ultimele două zile, au fost văzute avioane de luptă suplimentare, avioane de realimentare, avioane de informații și avioane de comandă și control îndreptându-se spre Orientul Mijlociu, creând o forță americană de o amploare nemaiîntâlnită în regiune de mult timp.

Este o mașinărie de război impunătoare și este puțin probabil să fi fost desfășurată doar pentru a „sta” în regiune. Dacă acesta este doar un mijloc de a exercita presiune în negocieri, ar fi unul extraordinar; Statele Unite ar putea lovi Iranul cu o forță mult mai mică.

O posibilitate care nu poate fi exclusă este că această amenințare la scară largă și descurajarea pe care o aduce ar putea, în cele din urmă, să împingă Iranul să accepte cererile SUA în ultimul moment. Trump a demonstrat deja că amenințările sale nu sunt goale, iar mesajul american transmis Teheranului în cadrul negocierilor a fost: „Nu ne puneți la încercare”.

Cel puțin public, însă, Iranul nu pare să tragă astfel de concluzii, iar Khamenei a amenințat chiar că va lovi portavioanele americane. În Israel, acest lucru este considerat o aroganță excesivă care ar putea costa scump conducătorul.

Majoritatea semnelor indică faptul că Israelul ar participa la un astfel de atac și nu ar primi instrucțiuni să rămână deoparte. Se spune că oficialii americani au nevoie de capacitățile israeliene, în special de experiența Forțelor de Apărare Israeliene. Obiectivul principal al Israelului ar fi probabil distrugerea sau, cel puțin, avarierea gravă a sistemului de rachete balistice al Iranului. În același timp, armata israeliană ar putea fi nevoită să se confrunte cu două fronturi suplimentare: milițiile șiite libaneze proiraniene Hezbollah în Liban și rebelii houthi în Yemen.

Se estimează că rebelii houthi s-ar alătura imediat luptelor și ar lansa rachete și drone asupra Israelului. Există, de asemenea, un scenariu plauzibil în care Hezbollah nu ar rămâne pe margine și, spre deosebire de „războiul de 12 zile”, ar participa. În acest caz, Israelul ar profita probabil de ocazie pentru a regla conturile, srie ynetnews.com.

Editor : M.C