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Discuție telefonică Donald Trump - Benjamin Netanyahu. Ce i-a spus liderul SUA premierului israelian: „Nu te vor acolo”

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Donald Trump și Benjamin Netanyahu. Foto: Getty Images
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Președintele american Donald Trump i-a spus joia trecută, în cadrul unei convorbiri telefonice, prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu că Israelul ar trebui să înceapă redistribuirea forțelor sale din Siria și l-a îndemnat să procedeze la fel și în Liban, potrivit unor oficiali americani și israelieni, relatează Axios.

Cu trei luni înaintea unor alegeri decisive pentru supraviețuirea sa politică și libertatea sa personală, este puțin probabil ca Netanyahu să ia măsuri semnificative pentru retragerea forțelor israeliene de pe teritoriul pe care îl ocupă în Siria — sau să permită noi redistribuiri de trupe în Liban, dincolo de cea pe care a acceptat-o deja.

Însă solicitările liderului de la Casa Albă sporesc presiunea tot mai mare asupra liderului israelian. Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) ocupă în prezent porțiuni întinse din sudul Libanului și din sudul Siriei — o prezență pe care guvernul o consideră necesară pentru a preveni o nouă invazie de tipul celei din 7 octombrie.

Membrii de rang înalt ai guvernului israelian doresc să exercite un control pe termen nelimitat asupra acestor zone, iar unii dintre ei insistă chiar pentru înființarea unor așezări evreiești în aceste zone.

Un oficial american a declarat că Trump i-a spus lui Netanyahu că prezența armatei israeliene pe teritoriul sirian generează tensiuni și ar putea duce la o escaladare a conflictului.

„Nu te vor acolo. Ar trebui să-ți retragi trupele”, i-a spus Trump lui Netanyahu, potrivit oficialului american, care a adăugat că același lucru este valabil și în cazul Libanului.

„Prim-ministrul, la rândul său, a subliniat necesitatea creării unor zone de securitate de-a lungul frontierelor Israelului”, a declarat biroul prim-ministrului israelian într-un comunicat.

Convorbirea telefonică dintre Trump și Netanyahu a avut loc la o zi după întâlnirea pe care președintele american a avut-o cu omologul său sirian, Ahmad al-Sharaa, în marja summitului NATO din Turcia.

Administrația Trump a încercat timp de mai multe luni să încheie un nou acord de securitate între Israel și Siria, înainte de a ajunge la concluzia că Netanyahu nu dorește să facă concesiile pe care le solicita. Printre acestea se număra retragerea treptată a Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) de pe teritoriul sirian pe care îl ocupă de la prăbușirea regimului Assad în decembrie 2024, afirmă oficialii americani.

În ultimele săptămâni au avut loc mai multe incidente în sudul Siriei, în cadrul cărora cetățeni sirieni au protestat împotriva prezenței Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) și au intrat în confruntări cu soldații israelieni.

Marți, mediatorii americani s-au întâlnit la Roma cu diplomați israelieni și libanezi pentru a discuta despre punerea în aplicare a acordului-cadru semnat de aceste țări în urmă cu câteva săptămâni. În cadrul acestui acord, Israelul s-a angajat să-și retragă forțele din cele două „zone-pilot” pe care le ocupă în prezent în sudul Libanului și să permită armatei libaneze să se desfășoare în acele zone.

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) nu au fost încă retrase din cele două zone. Guvernul libanez dorește ca acest proces să înceapă și a solicitat un calendar clar pentru retrageri.

Oficialii israelieni susțin că doresc ca Forțele de Apărare Israeliene (IDF) să verifice dacă „zonele pilot” sunt lipsite de arme și infrastructură militară a Hezbollahului înainte de a trece la alte zone. Libanezii afirmă că armata americană ar trebui să fie cea care să decidă acest lucru.

Casa Albă a refuzat să comenteze, dar nu a negat această versiune.

Un oficial american a declarat pentru Axios: „Președintele Trump are o relație strânsă cu prim-ministrul Netanyahu, iar Israelul a fost întotdeauna un mare aliat al Statelor Unite. Nu a existat un prieten mai bun al Israelului și un luptător mai înverșunat pentru pace decât președintele Trump”.

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Editor : A.M.G.

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