În capitala iraniană, Teheran, a fost amplasat un panou gigantic cu imaginea președintelui american Donald Trump într-un sicriu, relatează vrt.be.

Panoul poate fi văzut deasupra pieței Enghelab, în inima orașului, însoțit de textul „Îl vom omorî pe Trump” (We will kill Trump).

În aceeași piață a fost amplasată și o nouă statuie reprezentând un pumn încleștat, pumnul fostului Lider Suprem Ali Khamenei, care a fost ucis de Israel în prima zi a războiului.

They are carzy: A banner showing Trump in a coffin has been put up in central Tehran



The coffins of the president’s wife and children are also shown draped in American flags.



Donald Trump said strikes on Iran would continue until he says “enough” — and threatened to knock out… pic.twitter.com/VnZvAQofyV — NEXTA (@nexta_tv) July 15, 2026

Regimul islamic iranian a jurat deja de mai multe ori că se va răzbuna pentru moartea lui Khamenei.

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Printre alții, Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au fost incluși recent pe o listă neagră. Deși această listă este considerată mai degrabă o chestiune ideologică.

Și în alte părți ale Teheranului au apărut afișe cu Trump într-un sicriu și chiar și cu membrii familiei sale. Sunt prezentate sicriele soției și copiilor președintelui, acoperite cu steaguri americane.

Donald Trump a declarat că atacurile asupra Iranului vor continua până când va spune „ajunge” — și a amenințat că va distruge toate centralele electrice din Iran, dacă Teheranul nu va accepta să se așeze la masa negocierilor.

Editor : M.C