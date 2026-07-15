În capitala iraniană, Teheran, a fost amplasat un panou gigantic cu imaginea președintelui american Donald Trump într-un sicriu, relatează vrt.be.
Panoul poate fi văzut deasupra pieței Enghelab, în inima orașului, însoțit de textul „Îl vom omorî pe Trump” (We will kill Trump).
În aceeași piață a fost amplasată și o nouă statuie reprezentând un pumn încleștat, pumnul fostului Lider Suprem Ali Khamenei, care a fost ucis de Israel în prima zi a războiului.
They are carzy: A banner showing Trump in a coffin has been put up in central Tehran— NEXTA (@nexta_tv) July 15, 2026
The coffins of the president’s wife and children are also shown draped in American flags.
Donald Trump said strikes on Iran would continue until he says “enough” — and threatened to knock out… pic.twitter.com/VnZvAQofyV
Regimul islamic iranian a jurat deja de mai multe ori că se va răzbuna pentru moartea lui Khamenei.
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Printre alții, Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au fost incluși recent pe o listă neagră. Deși această listă este considerată mai degrabă o chestiune ideologică.
Și în alte părți ale Teheranului au apărut afișe cu Trump într-un sicriu și chiar și cu membrii familiei sale. Sunt prezentate sicriele soției și copiilor președintelui, acoperite cu steaguri americane.
Donald Trump a declarat că atacurile asupra Iranului vor continua până când va spune „ajunge” — și a amenințat că va distruge toate centralele electrice din Iran, dacă Teheranul nu va accepta să se așeze la masa negocierilor.
Editor : M.C