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Video Trump, către Putin: „Vladimir, e timpul să te oprești!”. Președintele SUA insistă că liderul de la Kremlin e gata să facă pace

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Donald Trump
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat încă o dată că este convins că liderul rus Vladimir Putin este pregătit să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina și că acest lucru se va întâmpla în curând, relatează Ukrainskaia Pravda.

Declarația lui Trump a fost făcută într-un interviu acordat Fox News.

Trump a fost de acord cu sugestia jurnalistului potrivit căreia războiul dintre Ucraina și Rusia s-ar putea încheia în timpul mandatului său. El a spus că îi repetă în mod constant același mesaj lui Putin.

„Îi spun același lucru tot timpul. Nu vreau să intru în detalii, dar îi spun: «Vladimir, e timpul să te oprești. E timpul ca acest război să se termine.»”

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Președintele american a spus că este convins că Putin „este gata să încheie un acord”. Întrebat când s-ar putea întâmpla acest lucru, el a răspuns: „În curând.”

„E nevoie de doi ca să danseze tango. Dar cred că el este gata să încheie un acord”, a adăugat președintele SUA.

Editor : M.C

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