Live TV

Exclusiv Guvern cu AUR, păreri împărțite în PSD. Victor Negrescu: AUR la guvernare înseamnă decizii antidemocratice

Data publicării:
victor negrescu
Victor Negrescu, vicepreședinte al PSD, spune că AUR ar trebui izolat. Foto: Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un subiect care a stârnit un val de atacuri și acuzații între foștii partneri de guvernare, PSD și PNL, este eventualul parteneriat al social-democraților cu AUR și un guvern trecut de Parlament cu voturile partidului condus de George Simion. De altfel, la negocierile pentru susținerea guvernului Veștea, premierul propus la acea vreme de președintele României s-a dus la discuțiile cu AUR însoțit de un social-democrat. Se pare, însă, că părerile legate de această asociere sunt împărțite în PSD. Victor Negrescu, vicepreședinte al partidului, spune că AUR ar trebui izolat, în niciun caz cooptat la guvernare. A făcut declarația la emisiunea „În fața ta”, care va fi difuzată integral sâmbătă, de la ora 14:00.

Victor Negrescu, vicepreşedintele PSD: Eu personal nu accept o astfel de guvernare cu AUR din foarte multe motive care nu privesc interesele PSD, care privesc interesele României. Pentru mine, AUR la guvernare înseamnă așa: modelul Ungaria, blocarea fondurilor europene, investiții mai puține la noi în țară, înseamnă decizii antidemocratice, decizii împotriva libertății de exprimare, înseamnă o metodă de guvernare și o acțiune guvernamentală care vine împotriva convingerilor mele.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: La negocieri cu AUR s-a dus domnul Neacșu, la negocieri cu AUR, în spatele domnului Veștea, era colegul dumneavoastră, domnul Ivan. Nu era USR-ul, nu era PNL-ul. Domnilor Neacșu și domnilor Ivan, ce le spuneți în mod direct?

Victor Negrescu, vicepreşedintele PSD: Eu spun doar așa în interiorul conducerii Partidului Social Democrat nu s-au discutat aceste aspecte. Din perspectiva mea...

-S-au dus pe cont propriu?

Victor Negrescu, vicepreşedintele PSD: Nu știu.

-Au făcut negocieri în nume personal?

Victor Negrescu, vicepreşedintele PSD: Nu, nu cred să facă acesta, dar n-a fost o consultare largă pe acest subiect.

-Eu cred că datorați aceste explicații, transparent, în primul rând alegătorilor dumneavoastră, care nu-înțeleg...

Victor Negrescu, vicepreşedintele PSD: Nu alegătorilor, datorez oamenilor, românilor în general și colegilor.

-Nu înțeleg de ce într-un birou se strâng domnii Neacșu, domnul Veștea, domnul Grindeanu, ies din acel birou, domnul Neacșu cu domnul Veștea de mână, merg la AUR și dumneavoastră ne spuneți că respingeți...

Victor Negrescu, vicepreşedintele PSD: Eu nu practic dublul discurs.

-Care parte din PSD respinge și care nu respinge colaborarea cu AUR?

Victor Negrescu, vicepreşedintele PSD: Eu sunt foarte ferm în ceea ce înseamnă principiile și convingerile mele și le exprim de fiecare dată în interiorul partidului. Eu personal sunt partizanul unei linii dure în ceea ce înseamnă izolarea AUR și o s-o mențin în continuare. Evident, la un moment dat poate am dreptate, poate în alte circumstanțe colegii vor decide altfel. Din nou, a fost o decizie de moment luată de colegii din Partidul Social Democrat din Parlamentul României.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
liviu dragnea
2
Dragnea spune că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Fritz, despre amenințarea lui Grindeanu privind legile din PNRR: „Vor capul lui Bolojan...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri. Câte...
N14 PEIU ANTICIPATE SI TRADATORI-SINC_00967
5
Petrișor Peiu: Sorin Grindeanu trebuie să primească o lecție simplă. Liderul AUR spune că...
Soția ”l-a umilit în fața tuturor” ÎN DIRECT și a stârnit un ”tsunami”: ”Ce comportament rușinos!”
Digi Sport
Soția ”l-a umilit în fața tuturor” ÎN DIRECT și a stârnit un ”tsunami”: ”Ce comportament rușinos!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
florin jianu govro
Florin Jianu, după întâlnirea cu Sorin Grindeanu: „Dialogul politic a devenit aproape imposibil”. Avertisment privind economia României
aur
După PSD, și AUR s-a întâlnit cu sindicalișții și anunță că nu va vota noua lege a salarizării publice fără consultări
sorin grindeanu parlament
Grindeanu: „Parlamentarii puterii nu au depus nicio lege pentru restanțele din PNRR. Cine blochează miliardele de euro?”
siegfrid muresan
Siegfried Mureşan, după sondajul privind parlamentarele, comandat de PSD: „Își pot fura singuri căciula, dar pe noi nu ne păcălesc”
irineu darau
Irineu Darău (USR): PSD are acest păcat originar. Dacă vor să își recâștige credibilitatea, nu au cum să vină cu șantaje
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Nicușor Dan: „Românii așteaptă să se termine criza politică, numai că...
nava ruseasca racheta profimedia
Rusia și-a pus forțele nucleare „în alertă maximă”. Anunț făcut de...
summit ucraina nicusor dan
Declarația summitului de la Kiev: Liderii europeni susțin aderarea...
nicusor dan volodimir zelenski presidency
Nicuşor Dan anunță ce a discutat cu Volodimir Zelenski despre școlile...
Ultimele știri
Mirabela Grădinaru se alătură inițiativelor umanitare ale Olenei Zelenska. Nicușor Dan: „A confirmat deja participarea”
Nicuşor Dan spune că România va primi în curând toate răspunsurile de la ucraineni despre drona din Portul Constanţa
Nicușor Dan, despre ajutorul acordat de România Ucrainei: „Uneori e bine să rămână un secret”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A intrat în comă în luna de miere și s-a trezit după trei luni: "M-am întors din morți". Medicii nu credeau...
Cancan
El este bărbatul care a făcut infarct, după ce a aflat că fiica lui a făcut un accident rutier. Gheorghe avea...
Fanatik.ro
Fostul antrenor de la FCSB nu vrea să mai audă de fotbalul românesc: „Trebuie să fii tânăr, ieftin și...
editiadedimineata.ro
UE și Marea Britanie sancționează Rusia pentru atacuri cibernetice. România, printre statele afectate
Fanatik.ro
Ce face zi de zi eroul de pe banca Spaniei, Luis de la Fuente. Declarația care valorează mai mult decât o...
Adevărul
Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii care se căsătoresc la Iași și ce averi...
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Maria Dragomiroiu, mesaj emoționant la 16 ani de la moartea Mădălinei Manole: „Ești în rugăciunile mele în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO ”O mizerie”. FCSB și-a lansat noul echipament, iar reacțiile n-au întârziat să apară: ”Cele mai tari”
Pro FM
Ce face Anca Țurcașiu când nu este pe scenă. Imaginile inedite făcute publice i-au cucerit pe fani: „Ca la 20...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
La 14 ani de la divorțul de Tom Cruise, Katie Holmes pare că iubește din nou. Cine este bărbatul cu care a...
Adevarul
Tot mai mulți români cer băncilor înapoi comisioanele și dobânzile. Cum îți poți recupera banii fără proces
Newsweek
250 lei ajutor la pensie într-un județ. Lista bonusurilor oferite pensionarilor în 2026. Cine ia 500 lei?
Digi FM
Reactivarea lui Dragnea aruncă în aer conducerea PSD. Ultimele zile ale lui Sorin Grindeanu la șefia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...