Un subiect care a stârnit un val de atacuri și acuzații între foștii partneri de guvernare, PSD și PNL, este eventualul parteneriat al social-democraților cu AUR și un guvern trecut de Parlament cu voturile partidului condus de George Simion. De altfel, la negocierile pentru susținerea guvernului Veștea, premierul propus la acea vreme de președintele României s-a dus la discuțiile cu AUR însoțit de un social-democrat. Se pare, însă, că părerile legate de această asociere sunt împărțite în PSD. Victor Negrescu, vicepreședinte al partidului, spune că AUR ar trebui izolat, în niciun caz cooptat la guvernare. A făcut declarația la emisiunea „În fața ta”, care va fi difuzată integral sâmbătă, de la ora 14:00.

Victor Negrescu, vicepreşedintele PSD: Eu personal nu accept o astfel de guvernare cu AUR din foarte multe motive care nu privesc interesele PSD, care privesc interesele României. Pentru mine, AUR la guvernare înseamnă așa: modelul Ungaria, blocarea fondurilor europene, investiții mai puține la noi în țară, înseamnă decizii antidemocratice, decizii împotriva libertății de exprimare, înseamnă o metodă de guvernare și o acțiune guvernamentală care vine împotriva convingerilor mele.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: La negocieri cu AUR s-a dus domnul Neacșu, la negocieri cu AUR, în spatele domnului Veștea, era colegul dumneavoastră, domnul Ivan. Nu era USR-ul, nu era PNL-ul. Domnilor Neacșu și domnilor Ivan, ce le spuneți în mod direct?

Victor Negrescu, vicepreşedintele PSD: Eu spun doar așa în interiorul conducerii Partidului Social Democrat nu s-au discutat aceste aspecte. Din perspectiva mea...

-S-au dus pe cont propriu?

Victor Negrescu, vicepreşedintele PSD: Nu știu.

-Au făcut negocieri în nume personal?

Victor Negrescu, vicepreşedintele PSD: Nu, nu cred să facă acesta, dar n-a fost o consultare largă pe acest subiect.

-Eu cred că datorați aceste explicații, transparent, în primul rând alegătorilor dumneavoastră, care nu-înțeleg...

Victor Negrescu, vicepreşedintele PSD: Nu alegătorilor, datorez oamenilor, românilor în general și colegilor.

-Nu înțeleg de ce într-un birou se strâng domnii Neacșu, domnul Veștea, domnul Grindeanu, ies din acel birou, domnul Neacșu cu domnul Veștea de mână, merg la AUR și dumneavoastră ne spuneți că respingeți...



Victor Negrescu, vicepreşedintele PSD: Eu nu practic dublul discurs.

-Care parte din PSD respinge și care nu respinge colaborarea cu AUR?

Victor Negrescu, vicepreşedintele PSD: Eu sunt foarte ferm în ceea ce înseamnă principiile și convingerile mele și le exprim de fiecare dată în interiorul partidului. Eu personal sunt partizanul unei linii dure în ceea ce înseamnă izolarea AUR și o s-o mențin în continuare. Evident, la un moment dat poate am dreptate, poate în alte circumstanțe colegii vor decide altfel. Din nou, a fost o decizie de moment luată de colegii din Partidul Social Democrat din Parlamentul României.

Editor : A.P.