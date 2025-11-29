Live TV

Israelul practică tortura ca „politică de stat”, arată un raport ONU

Data publicării:
militari israelieni profimedia
Foto: Profimedia

Comitetul ONU împotriva torturii a cerut vineri Israelului să înfiinţeze o comisie de anchetă pentru a face lumină „asupra tuturor acuzaţiilor de tortură” în cadrul conflictului israeliano-palestinian, informează AFP.

Pentru a-i urmări penal pe cei „responsabili, inclusiv ofiţerii superiori”, Comitetul ONU a cerut Israelului să înfiinţeze o „comisie ad-hoc independentă, imparţială şi eficientă pentru a examina şi ancheta toate acuzaţiile de tortură şi de rele tratamente comise în timpul conflictului armat actual”, se menţionează într-un comunicat.

În timp ce condamnă „fără echivoc atacul comis de Hamas şi de alte grupări împotriva Israelului la 7 octombrie 2023”, Comitetul ONU îşi „exprimă, de asemenea, profunda preocupare în faţa caracterului disproporţionat al ripostei israeliene la aceste atacuri”.

Cu prilejul examinării situaţiei în Israel la mijlocul lunii noiembrie, raportorul Comitetului, Peter Vedel Kessing a declarat că membrii săi au fost „consternaţi de descrierile (...) despre ceea ce par să fie acte de tortură (...) sistematice şi generalizate aplicate palestinienilor” în detenţie israeliană, notează AFP, citată de Agerpres.

Printre metodele de tortură relevate în rapoartele diverselor organe ale ONU şi ale unor ONG-uri figurează „bătăi severe, inclusiv la nivelul organelor genitale, şocuri electrice, menţinerea forţată în poziţii de stres prelungite, condiţii de detenţie deliberat inumane şi privarea de hrană” sau simularea înecului.

Vineri, Comitetul s-a declarat de asemenea preocupat de „violenţa coloniştilor” şi de „recurgerea la detenţie administrativă”, ce „ar fi atins niveluri fără precedent”.

Totodată, Comitetul ONU şi-a arătat îngrijorarea legată de menţinerea autorizării de recurgere la „mijloace speciale” nedivulgate, precum metoda de coerciţie în timpul interogatoriilor.

La mijlocul lui noiembrie, în faţa Comitetului ONU împotriva torturii, co-liderul delegaţiei israeliene şi ambasador pe lângă ONU, Daniel Meron a respins acuzaţiile la adresa ţării sale, spunând că Israelul este „ataşat obligaţiilor sale în virtutea dreptului internaţional (...) chiar şi în faţa provocărilor unei organizaţii teroriste care nu ezită să declare în mod deschis că doreşte să impună maximum de suferinţe civililor în Gaza”.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu: Kievul vrea negocieri...
femeie cu o cana in mana la un targ de craciun
2
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorologii au emis prognoza pentru luna decembrie
prajituri pe farfurie
3
Un sud-coreean care a luat fără permisiune două prăjituri dintr-un frigider a fost...
gen ben hodges at a conference
4
Ce răspunde generalul american Ben Hodges la întrebarea: „Mai sunt Statele Unite un...
femeie in zapada
5
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea Rânca s-a depus...
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”
Digi Sport
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Hezbollah holds funeral ceremony for military leader Tabatabai and four members killed in the Israeli attack
Hezbollah anunță că va răspunde la asasinarea de către Israel a lui Haitham Ali Tabatabai, liderul său militar
Screenshot 2025-11-28 000054
Momentul în care doi palestinieni sunt uciși de trupele israeliene după ce se predau în genunchi cu mâinile ridicate
armata israeliana uniforma steag israel
Armata israeliană anunță „vaste operațiuni” în nordul Cisiordaniei: „Nu vom permite terorismului să prindă rădăcini”
Screenshot 2025-11-25 at 22.50.57
REPORTAJ România plătește 400 de milioane de $ pentru drone israeliene. Aparatele sunt fabricate în țara noastră
Side view of woman sitting at computer head in hands
Violența online împotriva femeilor crește alarmant în Europa. Avertisment ONU: Este „o oglindă a societății”
Recomandările redacţiei
eeee888
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de...
ninel peia
Schimbare de tactică în Opoziție: un senator ales pe listele S.O.S...
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
Avertisment de la Washington. Donald Trump anunță că spațiul aerian...
cv angajare
Politicienii și greșelile din CV. Cazuri celebre din politică care...
Ultimele știri
Indonezia, lovită de ciclonul Senyar. Numărul deceselor provocate de inundații a ajuns la 303. Peste 80.000 de oameni au fost evacuați
Mini-revoluția cu care se confruntă Zelenski: căderea lui Iermak remodelează sistemul de putere al Ucrainei în timpul războiului
Înșelăciune prin SMS în valoare de mii de euro, în Spania. Rețea destructurată. Cum funcționa sistemul fraudulos
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Maite Perroni, actrița din „Rebelde”, după ce a fost criticată pentru kilogramele în plus: „Am învățat să-mi...
Cancan
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Fanatik.ro
Veste excelentă pentru Dan Șucu la Genoa! Gazzetta dello Sport: „Blestemul s-a rupt”
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Fosta mare handbalistă a României, dorită de granzii CSM București, Rapid și Gloria Bistrița! Și-a dat...
Adevărul
„Apărarea, la mâna aranjamentelor politice” - De ce e compromisă România, potrivit unui expert în securitate
Playtech
Ce salariu are un soldat la început de carieră: din ce în ce mai mulţi români se îndreaptă spre Armată
Digi FM
Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro. Tânăra spunea că mama ei și Mr...
Digi Sport
Ion Țiriac: ”E femeia perfectă! România trebuie să facă ceva”
Pro FM
O poză „nereușită” cu Rihanna a devenit virală pe internet. Reacția artistei i-a uimit pe toți: „Cum prind...
Film Now
Câți bani au primit actorii din Stranger Things? Millie Bobby Brown domină detașat topul salariilor
Adevarul
Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în...
Newsweek
Anunț important de la Casa de Pensii despre distribuția pensiilor în decembrie. Cine ia mii de lei în plus?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Un pui de rinocer alb s-a născut la o grădină zoologică din Valencia. Este primul în aproape două decenii
Film Now
Dick Van Dyke va împlini curând 100 de ani. „Mă simt foarte bine pentru vârsta aceasta. Uneori am mai multă...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...