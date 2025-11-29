Israelul practică tortura ca „politică de stat”, arată un raport ONU

Comitetul ONU împotriva torturii a cerut vineri Israelului să înfiinţeze o comisie de anchetă pentru a face lumină „asupra tuturor acuzaţiilor de tortură” în cadrul conflictului israeliano-palestinian, informează AFP.

Pentru a-i urmări penal pe cei „responsabili, inclusiv ofiţerii superiori”, Comitetul ONU a cerut Israelului să înfiinţeze o „comisie ad-hoc independentă, imparţială şi eficientă pentru a examina şi ancheta toate acuzaţiile de tortură şi de rele tratamente comise în timpul conflictului armat actual”, se menţionează într-un comunicat.

În timp ce condamnă „fără echivoc atacul comis de Hamas şi de alte grupări împotriva Israelului la 7 octombrie 2023”, Comitetul ONU îşi „exprimă, de asemenea, profunda preocupare în faţa caracterului disproporţionat al ripostei israeliene la aceste atacuri”.

Cu prilejul examinării situaţiei în Israel la mijlocul lunii noiembrie, raportorul Comitetului, Peter Vedel Kessing a declarat că membrii săi au fost „consternaţi de descrierile (...) despre ceea ce par să fie acte de tortură (...) sistematice şi generalizate aplicate palestinienilor” în detenţie israeliană, notează AFP, citată de Agerpres.

Printre metodele de tortură relevate în rapoartele diverselor organe ale ONU şi ale unor ONG-uri figurează „bătăi severe, inclusiv la nivelul organelor genitale, şocuri electrice, menţinerea forţată în poziţii de stres prelungite, condiţii de detenţie deliberat inumane şi privarea de hrană” sau simularea înecului.

Vineri, Comitetul s-a declarat de asemenea preocupat de „violenţa coloniştilor” şi de „recurgerea la detenţie administrativă”, ce „ar fi atins niveluri fără precedent”.

Totodată, Comitetul ONU şi-a arătat îngrijorarea legată de menţinerea autorizării de recurgere la „mijloace speciale” nedivulgate, precum metoda de coerciţie în timpul interogatoriilor.

La mijlocul lui noiembrie, în faţa Comitetului ONU împotriva torturii, co-liderul delegaţiei israeliene şi ambasador pe lângă ONU, Daniel Meron a respins acuzaţiile la adresa ţării sale, spunând că Israelul este „ataşat obligaţiilor sale în virtutea dreptului internaţional (...) chiar şi în faţa provocărilor unei organizaţii teroriste care nu ezită să declare în mod deschis că doreşte să impună maximum de suferinţe civililor în Gaza”.

Editor : Liviu Cojan