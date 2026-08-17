Iranul se pregătește în secret pentru escaladarea războiului cu SUA și Israel (WSJ)

Autoritățile iraniene au elaborat un plan secret de extindere a războiului cu SUA și Israelul și se pregătesc pentru o nouă fază a conflictului. Informația a fost dezvăluită ziarului The Wall Street Journal (WSJ) de către surse bine informate, care au făcut referire la date de informații provenite din mai multe țări arabe.

Potrivit acestora, obiectivul principal al Teheranului este de a provoca adversarilor pagube atât de mari încât să împiedice definitiv repetarea atacurilor masive asupra teritoriului țării, așa cum s-a întâmplat în timpul războiului de 12 zile de anul trecut și în cursul conflictului actual.

În special, potrivit surselor citate de WSJ, autoritățile iraniene au acordat Corpului Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC) un control mai mare asupra armatei regulate a țării și au numit în funcții-cheie din cadrul forțelor armate „veterani căliți” ai războiului cu Irakul și susținători ai atacurilor asupra țărilor arabe care găzduiesc baze americane pe teritoriul lor. În paralel, Iranul își extinde operațiunile de contraspionaj și accelerează producția de rachete și drone. O escaladare ulterioară ar putea consta în acte de sabotaj asupra cablurilor de internet din Golful Persic și în destabilizarea situației politice din țările cu comunități șiite, precum Kuweit și Bahrain. În plus, nu este exclusă nici o operațiune terestră în Kuweit, au menționat sursele WSJ.

În același timp, în Iran se consideră că eforturile SUA de a obține un armistițiu vizează doar reducerea presiunii asupra economiei globale, iar negocierile ar putea fi o „interludiu” înainte de intensificarea acțiunilor militare. Totodată, la Teheran, după cum remarcă WSJ, se tem de consecințele unei escaladări. Consilierii guvernului iranian consideră că următoarea etapă a confruntării ar putea depăși limitele unui război tradițional și va include încercări de a provoca tulburări în interiorul țării, similare celor care au avut loc la începutul lunii ianuarie din cauza problemelor economice.

Pe 18 iunie, SUA și Iranul au semnat un memorandum de înțelegere care prevedea încetarea ostilităților pentru 60 de zile și începerea negocierilor privind încheierea războiului. Cu toate acestea, la mai puțin de o lună, SUA au reluat atacurile asupra Iranului, în urma acuzațiilor reciproce de încălcare a armistițiului. La mijlocul lunii august, părțile au convenit să prelungească armistițiul de 60 de zile. Președintele SUA, Donald Trump, a subliniat că negocierile cu autoritățile iraniene se desfășoară deocamdată fără prea mult entuziasm, întrucât el mizează pe presiunea economică asupra țării.

Editor : A.R.