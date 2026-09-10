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Japonia solicită modificarea noii hărți ONU a lumii din cauza unei „inexactități” referitoare la Rusia

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Harta lumii și zona cu probleme.
Harta lumii și zona cu probleme. Foto: X
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Japonia a cerut modificarea noii hărți a ONU referitoare la Insulele Kurile. Pe hartă, cele patru insule disputate, pe care Tokyo le numește „Teritoriile de Nord”, sunt reprezentate în aceeași culoare ca și Rusia. Noua hartă „la scară reală” micșorează Europa și America de Nord, în timp ce mărește Africa – și prezintă insulele Kurile, obiect al unei dispute, ca fiind sub administrația Moscovei, scrie The Guardian.

Japonia a solicitat revizuirea hărții, susținând că aceasta dă impresia că insulele Kurile, obiect al unei dispute teritoriale, aparțin Rusiei.

Adunarea Generală a ONU a votat vineri adoptarea noii hărți, care mărește continentul african, micșorând în același timp America de Nord și Europa, ceea ce a atras condamnarea din partea SUA.

Japonia s-a numărat printre cele 164 de state membre ale ONU care au susținut rezoluția, dar acum a ridicat obiecții împotriva acesteia, deoarece prezintă insulele Kurile, cunoscute în Japonia drept Teritoriile de Nord, în aceeași culoare cu Rusia.

Purtătorul de cuvânt al guvernului japonez, Minoru Kihara, a declarat joi că noua hartă – cunoscută sub denumirea de proiecția cartografică „Equal Earth” – „conține o reprezentare care contrazice poziția guvernului japonez”.

„Am depus o plângere la operatorul site-ului de hărți prin canalele noastre diplomatice pentru a solicita corectarea acestei reprezentări”, a declarat Kihara reporterilor.

El a refuzat să precizeze când a fost adusă problema în atenția guvernului, dar a afirmat că Japonia „trebuie să împiedice răspândirea concepțiilor eronate cu privire la teritoriile și denumirile geografice”.

Insulele disputate au fost ocupate în 1945 de fosta Uniune Sovietică, care a expulzat apoi populația japoneză.

Relațiile dintre Moscova și Tokyo au început să se deterioreze brusc după prima vizită a lui Putin în Insulele Kurile, obiect al disputei. Ulterior, Rusia a organizat acolo exerciții militare, inclusiv lansări de rachete.

Tensiunile s-au accentuat și mai mult după ce la Habarovsk a fost dezvelit un monument dedicat „victoriei asupra Japoniei militariste”.

Monumentul înfățișează un soldat sovietic care sparge cu patul puștii o bornă de frontieră pe care este reprezentat o crizantemă — simbol al familiei imperiale japoneze.

Era pe deplin de înțeles că Japonia a considerat acest gest o insultă majoră. În cultura politică asiatică, unde simbolurile și gesturile au o semnificație enormă, acțiunile Moscovei par o profanare deliberată a unui simbol național. Rusia înțelege acest lucru perfect — și totuși a ales să ridice monumentul. 

Editor : M.C

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