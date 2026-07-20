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Judit Polgar refuză propunerea premierului Peter Magyar de a deveni președinta Ungariei. Motivul invocat

Data publicării:
Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment, Budapest, Hungary - 13 Jul 2026
Peter Magyar. Foto: Profimedia
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Fosta campioană mondială la șah Judit Polgar a refuzat propunerea premierului ungar Peter Magyar de a candida pentru funcția de președinte al Ungariei, motivând că nu se simte pregătită să își asume „responsabilitatea istorică” de a uni o națiune divizată, relatează AFP şi Agerpres.

Marea maestră la şah a explicat pe pagina sa de socializare că nu simte că are puterea necesară pentru misiunea istorică de a uni o naţiune divizată.

„Nu simt că am puterea de a-mi asuma responsabilitatea istorică de a uni o naţiune divizată; prin urmare, nu pot accepta invitaţia", a scris Judit Polgar într-o postare distribuită pe pagina sa de socializare.

„Apreciez enorm gestul prim-ministrului de a propune un candidat independent, situat deasupra politicii de partid pentru funcţia de preşedinte, în ciuda ponderii parlamentare semnificative a partidului său", a menţionat ea.

Duminică, 16 personalităţi din domeniile ştiinţei, culturii şi sportului i-au scris lui Agnes Forsthoffer, preşedinta parlamentului, propunând ca Judit Polgar să fie invitată să candideze şi să fie aleasă în funcţia de şef al statului; duminică, Magyar a scris pe Facebook că se va întâlni cu Polgar luni şi că ar considera o onoare dacă aceasta ar accepta nominalizarea.

Mai devreme în cursul zilei de luni, lidera grupului Tisza, Andrea Bujdoso, a declarat că acesta a convenit în unanimitate că Polgar este cel mai potrivit candidat pentru funcţia de preşedinte.

Editor : Ș.A.

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