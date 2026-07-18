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Premierul Ungariei, Peter Magyar, vrea reducerea vârstei de vot la 16 ani: „Tinerii sunt suficient de pregătiți”

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Peter Magyar
Peter Magyar. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Reorganizarea puterii în Ungaria

Ungaria ia în considerare reducerea vârstei de vot în cadrul viitorului proces de reformă constituțională. Prim-ministrul Peter Magyar consideră că tinerii sub 18 ani sunt suficient de informați pentru a participa la guvernarea țării și transmite că va susține personal o lege în acest sens.

„Sunt convins că, în prezent, majoritatea tinerilor sub 18 ani sunt suficient de pregătiți și informați pentru a avea un cuvânt de spus în deciziile noastre comune. În ceea ce mă privește, în cadrul procesului constituțional, aș susține reducerea vârstei de vot la 16 ani”, a transmis Magyar, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.  

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Magyar a afirmat că activitatea Adunării Naționale a Ungariei a devenit mai dinamică în ultimele luni, atrăgând un interes sporit din partea tinerilor și readucând politica în centrul atenției publice.

În același timp, el a făcut o paralelă istorică cu incidentul armat din 1912 din interiorul parlamentului maghiar, sugerând că seriozitatea instituției trebuie păstrată.

„Există o zicală englezească: când un clovn se mută într-un palat, el nu devine rege; palatul devine un circ”, a spus liderul maghiar, subliniind importanța profesionalismului în politică.

De asemenea, el și-a exprimat speranța că viitoarea modificare constituțională va ridica standardele în parlament. Prim-ministrul ungar a mai subliniat că doar cei cu adevărat dedicați servirii intereselor țării ar trebui să ocupe locuri în legislativ.

Reorganizarea puterii în Ungaria

Recent, Ungaria a adoptat cel de-al 17-lea amendament constituțional, dând startul unei reforme politice de amploare.

Modificările vor permite demiterea președintelui în exercițiu, Tamas Sulyok, și a președintelui Curții Constituționale. Această măsură deschide efectiv calea către o restructurare majoră a sistemului de guvernare al țării.

Peter Magyar a anunțat, de asemenea, demararea unei ample reorganizări a statului, menită să pună capăt anilor de control politic înrădăcinat și să îndepărteze de la putere funcționarii aflați de mult timp în funcție.

Prim-ministrul ungar s-a angajat să desființeze complet ceea ce el a numit „feudalismul modern” al țării.

 

Editor : C.L.B.

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