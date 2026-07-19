Pe cine vrea Peter Magyar să propună pentru președinția Ungariei: „Numele ei a fost sinonim cu talentul şi perseverenţa”

Premierul ungar Peter Magyar a anunţat că se va întâlni luni cu şahista Judit Polgar, căreia îi va propune să preia funcţia de preşedinte al Ungariei, informează duminică MTI.
Şeful guvernului de la Budapesta a declarat că ar fi onorat dacă marea maestră ar accepta postul. „Numele ei a fost sinonim cu talentul şi perseverenţa timp de decenii”, a adăugat el.
Polgar a deţinut primul loc în clasamentul mondial al şahistelor timp de 26 de ani, a reamintit Magyar. A fost de cinci ori campioană olimpică, mare maestru internaţional şi a fost decorată cu ordinul ungar Sf. Ştefan. În urmă cu numai câteva săptămâni a fost aleasă membră a Christ's College de la Universitatea din Cambridge.
Respectul pentru ea „nu vine din afilieri sau relaţii, ci de la talentul ei excepţional, de la strădanii, de la rezistenţa fără egal şi integritate”, a mai spus politicianul.