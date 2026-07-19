Pe cine vrea Peter Magyar să propună pentru președinția Ungariei: „Numele ei a fost sinonim cu talentul şi perseverenţa”

Premierul ungar Peter Magyar a anunţat că se va întâlni luni cu şahista Judit Polgar, căreia îi va propune să preia funcţia de preşedinte al Ungariei, informează duminică MTI.

Şeful guvernului de la Budapesta a declarat că ar fi onorat dacă marea maestră ar accepta postul. „Numele ei a fost sinonim cu talentul şi perseverenţa timp de decenii”, a adăugat el.

Polgar a deţinut primul loc în clasamentul mondial al şahistelor timp de 26 de ani, a reamintit Magyar. A fost de cinci ori campioană olimpică, mare maestru internaţional şi a fost decorată cu ordinul ungar Sf. Ştefan. În urmă cu numai câteva săptămâni a fost aleasă membră a Christ's College de la Universitatea din Cambridge.

Judit Polgar. Foto: Profimedia

Respectul pentru ea „nu vine din afilieri sau relaţii, ci de la talentul ei excepţional, de la strădanii, de la rezistenţa fără egal şi integritate”, a mai spus politicianul.

Informația vine la o zi după ce preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok, a promulgat sâmbătă cel de-al 17-lea amendament la Legea Fundamentală, care prevede încetarea mandatului şefului statului în funcţie în ziua următoare intrării în vigoare a modificării constituţionale, transmite MTI.

Citește și:

Premierul Ungariei, Peter Magyar, vrea reducerea vârstei de vot la 16 ani: „Tinerii sunt suficient de pregătiți”

Parlamentul ungar a votat modificarea Constituției, pentru demiterea președintelui țării. Opoziția acuză o „autocrație”

Editor : A.M.G.