Live TV

Preşedintele Ungariei a promulgat amendamentul constituţional care îi încheie mandatul

Data actualizării: Data publicării:
Tamas Sulyok
Tamas Sulyok. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Amendamentul „a pus efectiv capăt statului democratic de drept”

Preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok, a promulgat sâmbătă cel de-al 17-lea amendament la Legea Fundamentală, care prevede încetarea mandatului şefului statului în funcţie în ziua următoare intrării în vigoare a modificării constituţionale, transmite MTI.

Într-un mesaj video publicat pe reţelele sociale, Sulyok a declarat că preşedintele nu are competenţa constituţională de a trimite amendamentele constituţionale la Curtea Constituţională pentru un control de fond, astfel că nu dispune de mijloace legale pentru a contesta actualul amendament, chiar dacă acesta ar putea intra în conflict cu anumite principii constituţionale.

Şeful statului a precizat că, prin promulgarea legii, şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de Legea Fundamentală, după o analiză atentă a opţiunilor juridice şi a propriei conştiinţe, notează MTI, citată de Agerpres.

„Semnătura mea reprezintă ultimul act al datoriei mele prezidenţiale şi un semn al respectului meu deplin pentru instituţia preşedintelui, în orice împrejurare”, a declarat Tamas Sulyok.

Totodată, preşedintele a calificat cel de-al 17-lea amendament constituţional drept „un exemplu grav şi ruşinos de abuz de putere politică”, afirmând că acesta marchează „un punct de ruptură în democraţia constituţională a Ungariei” şi provoacă „răni profunde” valorilor sale fundamentale - democraţia, separaţia puterilor şi statul de drept.

„Valorile fundamentale ale unei societăţi libere au fost călcate în picioare în interes politic. Întreaga responsabilitate pentru această decizie revine autorităţii care a modificat Constituţia”, a declarat Sulyok.

Amendamentul „a pus efectiv capăt statului democratic de drept”

El a susţinut că amendamentul „a pus efectiv capăt statului democratic de drept” rezultat din moştenirea revoluţiei din 1956 şi a schimbării de regim din 1989-1990 şi că, după intrarea sa în vigoare, instituţia prezidenţială va deveni subordonată executivului şi factorului politic, îşi va pierde rolul constituţional şi nu va mai putea acţiona ca mecanism de control şi echilibru al puterilor în stat.

Amendamentul a fost promovat de guvernul condus de premierul Peter Magyar, liderul partidului TISZA (Respect şi Libertate), formaţiune de centru-dreapta, proeuropeană şi anticorupţie, care a câştigat alegerile din aprilie cu o majoritate de două treimi. Magyar a argumentat că măsura este necesară pentru punerea în aplicare a reformelor constituţionale şi instituţionale promise după schimbarea de guvern şi a susţinut că preşedintele Tamas Sulyok, ales de fosta majoritate Fidesz-KDNP, este asociat fostului regim.

Tamas Sulyok, ales în 2024 de Parlamentul ungar cu sprijinul majorităţii Fidesz-KDNP conduse de fostul premier Viktor Orban, ar fi trebuit să îşi încheie mandatul în martie 2029. În urma adoptării amendamentului constituţional, mandatul său va înceta însă la ora 00:00, pe 20 iulie. În conformitate cu dispoziţiile Legii Fundamentale, Agnes Forsthoffer, preşedinta Parlamentului, va exercita temporar atribuţiile şefului statului, a declarat sâmbătă premierul Peter Magyar într-un mesaj video publicat pe Facebook.

Potrivit lui Magyar, Parlamentul trebuie să aleagă un nou preşedinte în termen de 30 de zile.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
N11 TINERI DISPARUTI-COPERTA_00044
1
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două...
Eclipsa totală de Soare 2026. Foto Getty Images
2
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va...
ID328654_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu-1536x1024
3
Judecătoarea Ionela Tudor, celebră pentru propoziţia „m-a sunat Lia”, se reîntoarce în...
grindeanu simion
4
Grindeanu îi pune condiții lui Simion pentru un Guvern PSD-AUR: „Sunt chestiuni pe care...
US President Trump to deliver address to nation
5
Scopul explicit al discursului ținut de Donald Trump: pregătirea terenului pentru...
Neverosimil: SUA a "interzis" un campion mondial la finala Spania - Argentina! "Nu-mi vine să cred"
Digi Sport
Neverosimil: SUA a "interzis" un campion mondial la finala Spania - Argentina! "Nu-mi vine să cred"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Peter Magyar
Premierul Ungariei, Peter Magyar, vrea reducerea vârstei de vot la 16 ani: „Tinerii sunt suficient de pregătiți”
Péter Szijjarto, la Moscova alături de Vladimir Putin
Ungaria a deschis o anchetă privind legăturile fostului ministru de Externe Szijjarto cu Rusia
Peter Szijjarto. Foto Profimedia
Fostul ministru de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a renunțat la mandatul parlamentar pentru a se alătura industriei auto chineze
Premierul ungar Peter Magyar, votând amendarea Constituției. Foto Profimedia
Parlamentul ungar a votat modificarea Constituției, pentru demiterea președintelui țării. Opoziția acuză o „autocrație”
Colaj: Viktor Orbán și Péter Magyar.
Kelemen Hunor a vorbit despre relația cu premierul Ungariei, Peter Magyar. Cum l-a cunoscut pe Viktor Orban
Recomandările redacţiei
profimedia-1115453652
Doi soldați americani au fost uciși după un atac al Teheranului în...
Prim-vicepreședintele PSD.
Prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu: „România are nevoie în...
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de...
dunare secata 2
Imagini apocaliptice pe Dunăre. Apa este atât de mică încât, în unele...
Ultimele știri
Tabăra pro-război din Rusia își îndreaptă furia împotriva Kremlinului: „Majoritatea soldaților ruși continuă să lupte din inerție”
Florin Manole spune că PSD „pune o condiție generală” ca să voteze legea salarizării
Negrescu: Nu se spune suficient în spaţiul public faptul că sunt întârzieri importante în implementarea proiectelor din PNRR
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anna Lesko, senzuală în lanul de lavandă, doar într-un costum de baie minuscul. Vacanță cu parfum...
Cancan
Ultimul mesaj trimis de Roxana înainte să fie ucisă cu 93 de lovituri de cuțit: Sunt amețită
Fanatik.ro
Cine este sportiva care i-a înnebunit pe fani cu formele ei. Imaginile cu superba blondă în costum de baie...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
FK Auda, decizie de ultimă oră înainte de duelul cu FCSB din Conference League! Letonii au hotărât să nu mai...
Adevărul
„Să te ia dracu, Putin!”. Revolta comercianților care și-au pierdut afacerile în urma atacului cu drone al...
Playtech
Ce drepturi mai are persoana care donează un apartament. Situațiile în care donația poate fi anulată
Digi FM
Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat pe rețelele sociale: „Este timpul să fiu din nou fericită”. Ce a făcut la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Didier Deschamps, înainte de Franța - Anglia: "Englezii nu vor să joace meciul și nici noi nu vrem"
Pro FM
Sore, siluetă armonioasă în costum de baie, în vacanța din Turcia. S-a distrat cu fiica ei în parcurile...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Regretul lui Cillian Murphy după ce a jucat cu Sam Neill în „Peaky Blinders”: „Mi-a plăcut să lucrez cu el, e...
Adevarul
Un bărbat concediat abuziv a refuzat sumele compensatorii. A câștigat în instanță despăgubiri de trei ori mai...
Newsweek
Câți ani trebuie să lucrezi ca să ieși la pensie de limită de vârstă? Când te pensionezi după anul nașterii
Digi FM
Ziua tratează bolnavi de cancer, iar în weekend pilotează avioane. Povestea impresionantă a unei tinere de 27...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
8 obiceiuri simple care ne pot proteja de stres, obezitate și boli cronice. Mulți le-au uitat sau nu le mai...
Digi Animal World
Unii câini pot deveni „dependenți” de jucăriile lor. Ce au descoperit cercetătorii
Film Now
Brad Pitt are doi frați despre care se vorbește foarte rar. Cu ce se ocupă, de fapt, Doug și Julie
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...