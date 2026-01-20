Live TV

Kremlinul afirmă că „nu a primit” invitația pentru un eventual summit al G7 la Paris

Data publicării:
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a publicat marți dimineață capturi de ecran ale mesajelor trimise de președintele francez Emmanuel Macron în care acesta propunea organizarea unei reuniuni a G7 cu Rusia, joi, cu ocazia forumului de la Davos, scrie Le Figaro.

Președinția rusă a declarat marți că „nu a primit” invitația de a participa la un eventual summit al G7 la Paris, pe care Emmanuel Macron i-a propus-o lui Donald Trump împreună cu oficialii ruși cu ocazia acestei reuniuni.

Moscova „nu a primit” nicio invitație, a răspuns purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, întrebat de AFP în cadrul briefingului său zilnic pentru presă.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a transmis omologului său american Donald Trump că ar putea organiza o reuniune G7 la Paris joi după-amiază și a spus că nu înțelege ce face Trump în Groenlanda, conform unei capturi de ecran a mesajelor pe care Trump le-a postat pe Truth Social și despre care a spus că reprezintă o notă de la Macron, relatează marți Reuters.

Conform mesajelor, Macron i-a spus președintelui american că îi poate invita pe ucraineni, danezi, sirieni și ruși să participe cu ocazia reuniunii de la Davos și l-a invitat, de asemenea, pe Trump să ia cina cu el la Paris joi.

Răspunsurile lui Trump, dacă există, nu au fost incluse în captura de ecran postată de Trump. Casa Albă nu a răspuns la o solicitarea de comentarii.

Editor : M.C

