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CM 2026. Franţa, victorie la limită cu Paraguay: 1- 0. Se cunoaște primul sfert de finală: Franța - Maroc

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mbappe cu mingea pe cap
Mbappe a fost din nou decisiv pentru Franța. Foto: Profimedia
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Din articol
Primul sfert: Franța - Maroc

Selecţionata Franţei s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins echipa Paraguayului cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă, pe Philadelphia Stadium, într-un meci desfăşurat la turneul final găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic.

„Les Bleus” s-au impus prin golul marcat de Kylian Mbappe (70 - penalty), la capătul unui meci de luptă, tensionat, cu multe durităţi în ultima sa parte.

Sud-americanii s-au apărat perfect timp de 70 de minute, până la deschiderea scorului, dar singura greşeală comisă i-a costat scump, relatează Agerpres.

În prima repriză, Franţa, care a atacat ca pe semicerc, şi-a creat doar două oportunităţi notabile, prin şuturi de la distanţă, expediate de Kone (22) şi de Rabiot (45).

Rabiot (49) şi-a încercat din nou şansa de la distanţă, dar fără succes.

La un rar contraatac al echipei antrenate de Didier Deschamps, Mbappe a fost lansat de portarul Maignan (52), dar a fost blocat in extremis de Caceres, după ce atacantul lui Real Madrid comisese şi henţ, neobservat de arbitru.

Kone l-a testat pe Gill (54), cu un şut de la 20 de metri, dar portarul paraguayan s-a remarcat.

Primul sfert: Franța - Maroc

Intrarea lui Doue a fost cea care a schimbat soarta jocului, atacantul lui PSG obţinând penalty-ul (a fost faultat de Diego Gomez) acordat cu ajutorul arbitrajului video şi transformat de Mbappe (70).

Mbappe a ajuns la 10 goluri marcate în ultimele şase meciuri la Cupa Mondială. El are în total 19 goluri în 19 partide la Cupa Mondială, fiind la un singur gol de recordul lui Lionel Messi (20 goluri). Mbappe şi Messi au câte 7 goluri marcate la CM 2026, francezul fiind pe primul loc, deoarece este creditat şi cu două assist-uri (argentinianul nu are niciunul).

Finalul a fost, totuşi, pe muchie de cuţit, echipa lui Gustavo Alfaro forţând egalarea, iar Mauricio (90) a avut un şut care i-a dat emoţii lui Maignan.

Pe contraatac, Mbappe a avut şanse de a mai înscrie, dar Gill s-a opus în mai multe rânduri - o dată în min. 89 şi de două ori în min. 90+6.

În sferturile de finală, Franţa va înfrunta echipa Marocului, pe 9 iulie, la Boston.

Paraguay - Franţa 0-1 (0-0)

A marcat: Kylian Mbappe (70 - penalty).

Philadelphia, Philadelphia Stadium: 68.324 spectatori

Cupa Mondială 2026 - optimi de finală

Editor : B.P.

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