La patru ani de război, Ungaria blochează din nou sancțiunile UE împotriva Rusiei. Cel de-al 20-lea pachet nu poate fi adoptat

Kaja Kallas.
Kaja Kallas. Foto: Profimedia
Acuzată de lipsă de solidaritate

Uniunea Europeană nu va fi în măsură să adopte, luni, noi sancţiuni împotriva Rusiei din cauza unui veto venit din partea Ungariei, a declarat şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas.

„Am auzit declaraţii foarte ferme din partea Ungariei, nu văd din nefericire cum ar putea reveni asupra poziţiei pe care o apără astăzi", a declarat ea cu puţin timp înainte de începutul unei reuniuni a miniştrilor afacerilor externe ai UE, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

„Facem evident tot posibilul pentru a face să avanseze acest pachet de sancţiuni şi a obţine adoptarea lui", a adăugat ea.

Comisia Europeană a pus pe masa miniştrilor un al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei de la invazia asupra Ucrainei pe 24 februarie 2022, în vederea adoptării sale înainte de ziua de marţi, data în care se împlinesc patru ani de la începutul războiului.

Însă Ungaria şi-a anunţat în acest weekend intenţia de a bloca adoptarea atât timp cât nu va obţine reluarea livrărilor de petrol rusesc prin oleoductul Drujba, în prezent avariat, care traversează Ucraina.

„Ungaria se va folosi de dreptul său de veto. Atât timp cât Ucraina nu va relua tranzitul de petrol spre Ungaria şi Slovacia prin oleoductul Drujba", a declarat duminică ministrul afacerilor externe ungar, Peter Szijarto.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a dat asigurări în acest weekend că va bloca, de asemenea, adoptarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro în favoarea Ucrainei decis în decembrie trecut, din aceleaşi motive.

Ungaria şi Slovacia acuză Ucraina că împiedică redeschiderea acestui oleoduct, avariat, potrivit Kievului, de lovituri ruseşti. Slovacia afirmă că acest oleoduct a fost reparat, dar că Kievul continuă să-l menţină închis pentru a face presiune asupra Ungariei şi Slovaciei, ostile aderării Ucrainei la UE, în prezent în negociere.

Acuzată de lipsă de solidaritate

„Sunt stupefiat de poziţia ungară", a declarat luni ministrul de externe german Johann Wadephul la sosirea sa la Bruxelles.

Miniştrii de externe ai UE vor îndemna Ungaria să îşi reconsidere decizia de a bloca următorul pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, a mai spus Wadephul.

„Nu cred că este corect ca Ungaria să îşi trădeze propria luptă pentru libertate şi suveranitate europeană. De aceea, vom prezenta încă o dată argumentele noastre ungurilor la Budapesta, dar şi aici, desigur, la Bruxelles, şi le vom cere să îşi reconsidere poziţia", a adăugat Wadephul.

„Dacă nu suntem în măsură să impunem sancţiuni Rusiei, atunci Rusia va fi satisfăcută", a afirmat la rândul său omologul său estonian Margus Tsahkna.

La rândul său, ministrul de externe polonez a acuzat luni Ungaria că a dat dovadă de o lipsă şocantă de solidaritate faţă de Ucraina şi a declarat că el crede că guvernul ungar creează un climat de ostilitate faţă de Kiev pentru a-l folosi în campania electorală, potrivit Reuters.

„M-aş fi aşteptat la un sentiment mult mai mare de solidaritate din partea Ungariei faţă de Ucraina", a declarat ministrul de externe Radoslaw Sikorski reporterilor la Bruxelles. „Şi în schimb, cu ajutorul propagandei de stat... partidul de guvernământ a reuşit să creeze un climat de ostilitate faţă de victima agresiunii. Iar acum încearcă să exploateze acest lucru în alegerile generale. Este destul de şocant", a apreciat Sikorski.

Uniunea Europeană a propus vineri noi sancţiuni împotriva Rusiei, vizând sectorul bancar şi energetic, între care o interdicţie a serviciilor maritime (mentenanţă, remorcaj, etc.) pentru navele care transportă petrol rusesc. 

