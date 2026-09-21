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Mirabela Grădinaru, discuţii în SUA despre evoluţia tehnologiilor şi cum ar putea fi acestea mai sigure pentru copii

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Foto: Facebook/ România în lumină
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Partenera preşedintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a participat, la New York, la discuţii despre evoluţia tehnologiilor şi cum ar putea fi acestea mai sigure pentru copii. Ea a arătat că, dincolo de tehnologii, copiii au nevoie de educaţie, îndrumare şi grijă.

„Astăzi, la New York, Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a continuat dialogul început în luna martie la Washington în cadrul iniţiativei Fostering the Future Together, fondată de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump. A fost o întâlnire despre copii şi despre lumea în care ei cresc, o lume în care tehnologia evoluează cu o viteză fără precedent”, se arată într-o postare a organizaţiei „România în lumină”, proiect al Administraţiei Prezidenţiale, potrivit News.ro.

Alături de Prime Doamne şi Primi Domni din mai multe state, oficiali guvernamentali şi reprezentanţi ai companiilor de tehnologie, Mirabela Grădinaru a discutat despre cum ar putea noile tehnologii să fie mai sigure pentru copii şi cum ar putea fi ei ajutaţi să fie mai bine pregătiţi pentru lumea digitală.

Potrivit comunicatului, inteligenţa artificială face deja parte din viaţa copiilor şi schimbă felul în care aceştia învaţă, se informează şi descoperă lumea. De aceea, dincolo de tehnologie, este nevoie de educaţie, îndrumare şi grijă. Copiii trebuie să înveţe să folosească noile instrumente cu încredere, dar şi cu discernământ, iar responsabilitatea adulţilor este să le fie alături şi să se asigure că tehnologia răspunde nevoilor lor, nu doar invers.

„Tehnologia se schimbă foarte repede, dar nevoile copiilor rămân aceleaşi: să fie în siguranţă, să fie îndrumaţi şi să aibă şansa de a învăţa şi de a creşte. Nu putem cere copiilor şi şcolilor doar să ţină pasul cu tehnologia. Tehnologia trebuie să ţină pasul cu nevoile lor”, se arată în postare.

Dialogul început în urmă cu câteva luni continuă, cu aceeaşi preocupare pentru soluţii concrete şi cu convingerea că schimbările importante se construiesc împreună. Pentru că, indiferent cât de mult se schimbă lumea, ceea ce contează cel mai mult rămâne acelaşi: siguranţa, şansa de a învăţa şi viitorul copiilor noştri, adaugă sursa citată.

Editor : M.B.

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