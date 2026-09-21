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Grindeanu: Dacă se va dovedi a fi vinovat Călin Georgescu, este scos din politică

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Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos
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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, consideră că, dacă acuzaţiile penale aduse lui Călin Georgescu se vor dovedi adevărate, acesta va ieşi din politică. Grindeanu afirmă că, având în vedere statutul de persoană publică al fostului candidat la Preşedinţie, statul român ar fi trebuit să îl întrebe despre sursele sale de venit.

Sorin Grindeanu a declarat, luni seară, la Antena3 CNN, că, dacă acuzaţiile penale care i se aduc lui Călin Georgescu se vor dovedi adevărate, acest lucru va însemna ieşirea din viaţa politică a fostului finalist de la alegerile prezidenţiale din anul 2024.

Preşedintele PSD a susţinut că nu vrea să „dea verdicte” cu privire la persoane acuzate de fapte penale.

„Dacă se va dovedi a fi vinovat Călin Georgescu, evident este scos din politică”, a afirmat Grindeanu, citat de News.ro.

Liderul social-democraţilor consideră că, mai ales după scrutinul în care Georgescu s-a clasat pe primul loc la alegerile prezidenţiale, statul român trebuia să lămurească public care sunt sursele de venit ale acestuia.

„Sigur, e dosarul în curs legat de ce s-a întâmplat atunci, dar rămâne această întrebare la care cred că tot Călin Georgescu, dacă este întrebat, trebuie să răspundă, iar statul român, fiind vorba de o persoană publică, trebuie să îi pună această întrebare”, a arătat Grindeanu.

El a remarcat că „domnii care pare că au legătură cu Rusia nu vor să fugă la Vladivostok sau în Siberia, ci în Italia”.

Sorin Grindeanu a menţionat că acuzaţiile penale „par a fi foarte bine documentate în acest moment”.

Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu a fost reţinut, luni seară, de către procurorii DIICOT, după ce, în cursul dimineţii, a fost ridicat din trafic, iar la locuinţa sa şi la alte patru imobile au fost percheziţii care s-au întins pe aproape nouă ore. La ieşirea din sediul DIICOT, Georgescu a ridicat mâinile încătuşate şi le-a arătat susţinătorilor. Alături de el a fost reţinut şi Ionel Rusen. Percheziţiile au fost făcute în Bucureşti, Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea. La DIICOT, a fost audiat şi Ionel Rusen, celălalt bărbat cercetat în acelaşi dosar. Acuzaţiile vizează infracţiunile de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup infracţional organizat. Potrivit unor surse judiciare, Georgescu s-ar fi prevalat de dreptul la tăcere, refuzând să facă vreo declaraţie în faţa anchetatorilor.

Editor : A.P.

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