La un an de la incidentul Ever Given, o altă navă a companiei Evergreen a rămas blocată în largul coastei de est a SUA

Gărzile de coastă americane încearcă să deblocheze o navă cargo blocată în largul coastei de est a SUA, operată de acelaşi transportator al cărui vas Ever Given a blocat acum un an timp de aproape o săptămână Canalul de Suez, perturbând comerţul global, relatează marţi dpa.

Garda de coastă a SUA a anunţat luni că, împreună cu Departamentul pentru mediu din statul Maryland, lucrează la ranfluarea navei Ever Forward, eşuată în golful Cheasepeake, în largul oraşului Baltimore.

Nava de 334 metri, plecată duminică din Baltimore, urma să ajungă joi în Norfolk, statul Virginia, pornind apoi mai departe către New York şi Canalul Panama, conform Agerpres.

Garda de coastă a precizat că a fost informată duminică seara că vasul s-a înţepenit şi că primele informaţii arată că nu s-au produs pagube ori poluare şi nu există răniţi.

Nava „nu obstrucţionează canalul de navigaţie”, a menţionat Garda de coastă americană, recomandând totuşi navelor care operează în apropiere să circule pe un singur sens şi cu viteză redusă.

Nava are nevoie de un nivel al apei de cel puțin 13 metri pentru a se mișca, însă s-a blocat într-o zonă care avea o adâncime de doar 7,6 metri, potrivit The Guardian.

În martie anul trecut, vasul Ever Given, operat tot de compania Evergreen, a blocat timp de şase zile Canalul Suez în urma unei furtuni de nisip, creând haos în comerţul global ca urmare a întreruperii traficului pe una din cele mai aglomerate rute comerciale din lume.

Editor : A.C.