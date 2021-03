Costul blocajului de pe Canalul Suez: 6,7 milioane de dolari pe minut

Cargobotul uriaș care a blocat canalul Suez începând de marți a fost repus pe linia pe plutire, a anunțat Autoritatea Canalului Suez, potrivit BBC. Eforturile de redresare a navei vor fi reluate astăzi și traficul naval ar putea fi reluat spre finalul zilei.

Blocarea canalului Suez a fost o lovitură dură dată industriei navale de transport, iar costurile acumulate în urma incidentului sunt uriașe.

Ever Given este o navă uriașă

Nava Ever Given are 400 de metri lungime și cântărește 200.000 de tone, având o capacitate maximă de 20.000 de containere. În momentul blocajului transporta 18.300 de containere. Cargobotul este operat de compania taiwaneză Evergreen Marine și este una dintre cele mai mari nave de acest tip din lume.

Blocajul s-a produs marți, după ce Ever Given a eșuat și a rămas poziționată aproape perpendicular pe canal. La prima vedere s-a crezut că incindentul s-a datorat vântului puternic, însă Autoritatea Canalului Suez (SCA) a anunțat că acesta nu a fost singurul motiv. Va urma o investigație pentru a se stabili dacă au avut loc și erori tehnice sau umane.

Sute de nave așteptă să traverseze canalul Suez

Pe parcursul weekendului, 14 remorchere au acționat pentru a debloca nava, iar luni dimineață Autoritatea Canalului Suez a anunțat că nava Ever Given a fost repusă pe linia de plutire. Manevrele vor continua astăzi, odată cu fluxul, pentru a se repoziționa nava pe mijlocul canalului navigabil.

Richard Mead, editor al jurnalului de navigație Lloyd's List, a declarat pentru BBC că este convins că traficul pe Canalul Suez se va redeschide spre finalul zilei de luni, după o inspecție. Potrivit acestuia, navele mai mici au început deja să tranziteze canalul lung de 193 de kilometri, dar s-ar afla deja aproape 450 de nave la coadă.

Cât a costat blocajul: 6,7 milioane de dolari pe minut

Aproximativ 12% din comerțul global, aproximativ un milion de barili de petrol și 8% din gazul natural lichefiat, traversează zilnic canalul.

Președintele Consiliului de Administrație SCA, Osama Rabie, a declarat sâmbătă că fiecare zi de blocaj însemna o pierdere de 15 milioane de dolari pentru canal.

Înainte de izbucnirea pandemiei, navele care treceau prin Canalul Suez aduceau venituri care reprezentau 2% din PIB-ul Egiptului, potrivit agenției de rating Moody's.

Datele publicate de jurnalul Lloyd's List arătau că blocarea canalului a oprit activități comerciale de 9,6 miliarde de dolari în fiecare zi, adică 400 de milioane de dolari pe oră și aproximativ 6,7 milioane pe minut.

Compania de asigurări Allianz a anunțat vineri că analiza lor estimează costurile globate ale blocajului între 6 și 10 miliarde de dolari pe săptămână.

Totodată, potrivit brokerului naval Braemar ACM, costul închirierii navelor care să transporta marfă către și din Asia și Orientul Mijlociu a crescut cu 47%, la 2,2 milioane de dolari. Anumite nave au fost redirecționate pentru a ocoli Canalul Suez, adăugând 8 zile până la destinație și noi costuri.

Adevăratul impact al blocajului va putea fi evaluat abia când Canalul Suez va fi complet eliberat și comerțul reluat în totalitate.

