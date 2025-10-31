Letonia a votat pentru retragerea din Convenţia de la Istanbul pentru prevenirea violenţei împotriva femeilor

Letonia a votat joi în favoarea retragerii ţării dintr-un tratat internaţional vizând combaterea violenţei împotriva femeilor, după ce un partener conservator din coaliţia de guvernământ s-a alăturat iniţiatorilor acestui demers, în pofida opoziţiei premierului, cât şi a preşedintelui, potrivit Reuters.

Convenţia de la Istanbul, elaborată de Consiliul Europei şi semnată de zeci de state membre, defineşte violenţa împotriva femeilor drept o încălcare a drepturilor omului şi vizează diverse forme de violenţă bazate pe gen.

Dar oponenţii letoni ai convenţiei argumentează că aceasta introduce o definiţie a genului care depăşeşte sexul biologic, considerându-l drept un construct social. Aceştia susţin că legile naţionale existente sunt suficiente pentru a combate violenţa bazată pe gen.

Uniunea Verzilor şi a Fermierilor, una din cele trei formaţiuni ale coaliţiei de guvernământ a premierului Evika Silina, s-a alăturat opoziţiei pentru a vota retragerea Letoniei din Convenţia de la Istanbul cu 56 de voturi în parlamentul de 100 de locuri.

„Aceasta nu va influenţa în niciun fel violenţa domestică. Protecţia împotriva violenţei domestice exista în legislaţia letonă chiar şi înainte de Convenţia de la Istanbul”, a declarat pentru Reuters Gunars Gutris, deputat din partea Uniunii Verzilor şi Fermierilor.

Aproximativ 5.000 de persoane au protestat miercuri în centrul capitalei letone Riga pe tema retragerii, a relatat postul public de televiziune LSM. Şefa guvernului s-a adresat mulţimii, exprimându-şi sprijinul pentru rămânerea în tratat.

„Va fi o lovitură devastatoare pentru poziţia Letoniei în Uniunea Europeană, precum şi pe plan internaţional”, a declarat pentru Reuters Andris Suvajevs, preşedintele grupului parlamentar al Progresiştilor, partid din coaliţia de guvernământ.

Convenţia a fost semnată pentru prima dată la Istanbul în 2011 şi a intrat în vigoare trei ani mai târziu, majoritatea ţărilor Uniunii Europene semnând-o şi ratificând-o.

Letonia, care a ratificat tratatul în 2023, este pe cale să fie a doua ţară care se retrage.

Turcia a fost criticată aspru de Comisia Europeană când s-a retras în 2021.

În 2020, guvernul de dreapta de atunci al Poloniei a început un proces de retragere din tratat, dar a fost înlocuit între timp de cabinetul centrist al premierului Donald Tusk, care anul trecut a anulat respectivele planuri.

Parlamentul Republicii Cehe nu a reuşit anul trecut să ratifice convenţia, pe care a semnat-o în 2021.

Editor : A.P.