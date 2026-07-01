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Locuințele unor lideri ai partidului aflat la putere în Grecia au fost atacate cu dispozitive incendiare. 5 oameni au fost răniţi

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atentate salonic
Foto: Profimedia
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Cinci persoane au fost rănite miercuri la Salonic, în nordul Greciei, în urma unor atacuri cu dispozitive artizanale asupra reşedinţelor a trei lideri ai partidului de dreapta Noua Democraţie, aflat la putere, potrivit poliției elene.

Atentatele au avut loc în zori împotriva locuinţelor preşedintelui comitetului executiv al ND, Zisis Ioakimovic, a fostului deputat Savvas Anastasiades şi a unei foste candidate a partidului, Afroditi Nestora, a precizat site-ul de ştiri Kathimerini, potrivit News.ro.

În timpul ultimului atac, cinci persoane au fost rănite, printre care Afroditi Nestora şi părinţii ei, care au fost transportaţi la spital, în timp ce patru vehicule din garajul clădirii au fost incendiate, potrivit poliţiei.

Dispozitivele incendiare artizanale erau alcătuite din mici butelii cu butan (butelii de gaz), iar atacurile par să fi fost comise de aceleaşi persoane.

Poliţia afirmă că acum adună înregistrări video pentru a-i localiza şi aresta pe făptaşi. Ancheta a fost încredinţată poliţiei antiteroriste.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Pavlos Marinakis, a condamnat atacurile la postul de radio privat Skai şi a solicitat arestarea imediată a celor responsabili. El a precizat că atacurile au fost comise în zori, în decurs de aproximativ 15 minute, împotriva unor membri ai partidului ND.

„Această coincidenţă nu este, în mod evident, una întâmplătoare”, a remarcat el, precizând că poliţia desfăşoară o anchetă. „Când arunci canistre cu benzină asupra maşinilor şi caselor (...) accepţi posibilitatea ca oamenii să moară”, a declarat Pavlos Marinakis.

Partidele de opoziţie de stânga au condamnat, de asemenea, aceste atentate.

Atacurile cu dispozitive incendiare comise de mici grupuri de stânga sau anarhiste împotriva personalităţilor politice, băncilor sau companiilor sunt frecvente în Grecia, provocând pagube, dar rareori victime.

Editor : M.B.

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