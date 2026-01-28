Live TV

Kremlinul contestă un raport american care estimează la 1,2 milioane de victime pierderile Rusiei în Ucraina: „Date neveridice”

Data publicării:
Dmitri Peskov.
Dmitri Peskov. Sursă foto: Reuters

Kremlinul a respins miercuri un raport al think-tank-ului american Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS), conform căruia Rusia a înregistrat aproape 1,2 milioane de victime, între care 325.000 de morţi, în războiul din Ucraina, apreciind că astfel de rapoarte nu ar trebui considerate fiabile, relatează EFE.

Nu cred că astfel de rapoarte pot sau ar trebui considerate informaţii veridice, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, în cadrul conferinţei sale zilnice de presă.

El a îndemnat totodată presa să se bazeze pe informaţiile furnizate prin canalele oficiale ale Ministerului Apărării, care - notează EFE - nu a publicat nicio cifră pe această temă după ce a raportat 5937 de decese în septembrie 2022.

Conform think-tank-ului american, din februarie 2022, forţele ruse au suferit aproape 1,2 milioane de victime, mai mult decât orice altă putere în orice campanie de la al doilea război mondial încoace, iar în acest ritm, victimele combinate ruse şi ucrainene ar putea ajunge la 2 milioane până în primăvara acestui an.

Rusia a suferit „mai multe pierderi decât orice altă putere majoră în orice război de după al Doilea Război Mondial”, potrivit raportului CSIS, care afirmă că Moscova a plătit un preț foarte mare pentru câștiguri teritoriale limitate, pe măsură ce războiul din Ucraina se prelungește în al patrulea an.

În timp ce președintele rus Vladimir Putin a afirmat în repetate rânduri că forțele sale au preluat inițiativa pe câmpul de luptă, CSIS concluzionează că avansul Rusiei a fost lent și dificil, chiar și după ani de luptă.

În apropiere de Pokrovsk, cea mai fierbinte zonă a liniei frontului pe tot parcursul anului 2025, forțele ruse au avansat cu o viteză medie de numai 70 de metri pe zi – un ritm mai lent decât chiar și unele dintre cele mai sângeroase bătălii din secolul trecut.

În ansamblu, forțele ruse au câștigat mai puțin de 1,5% din teritoriul ucrainean de la începutul anului 2024, evidențiind ceea ce raportul descrie drept „natura uzantă a războiului”, care a fost marcată de pierderi masive de personal și echipamente, dar de câștiguri limitate pe câmpul de luptă.

Citește și: Zeci de nave ruseşti traversează lunar Canalul Mânecii. Cum ocoleşte Rusia sancţiunile chiar sub ochii Europei

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Natalia Morari. Foto Facebook
3
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
4
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
5
Avertismentul ANM: nou episod de vreme rece, de vineri până în primele zile ale...
"E în stare de șoc!" Cuvintele repetate obsesiv de unul dintre supraviețuitorii accidentului din județul Timiș
Digi Sport
"E în stare de șoc!" Cuvintele repetate obsesiv de unul dintre supraviețuitorii accidentului din județul Timiș
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oameni pe strada
Sondaj: Ce vor românii în 2026? Creșterea veniturilor și încheierea războiului din Ucraina, în topul clasamentului
"Edelwiess" at the frontline outside of Soledar
Atacurile rusești au ucis opt persoane în Ucraina: tren lovit în nord-est, bombardamente în Odesa. Rusia a lansat 165 de drone
Ukraine and Russia Conflict. Pawns on the map.
Soluția Kosovo. De ce războiul din Ucraina și-ar putea găsi rezolvarea în Balcani: un posibil compromis în negocierile cu Rusia
Mănăstirea Peșterilor din kiev
Atacurile rusești asupra Kievului au avariat un monument inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO
car
Rusia introduce un nou model de dronă și desfășoară pe front sistemul Sarma MLRS, rivalul HIMARS
Recomandările redacţiei
Untitled
Noi date în ancheta accidentului în care au murit 7 oameni. Droguri...
pădure baile felix
Dosar penal după defrișările ilegale în pădurea din Băile Felix...
Donald Trump
Mesaj de avertisment al lui Donald Trump pentru Iran: „Timpul se...
soare la apus iarna
Meteorologii anunță ce se va întâmpla cu vremea în februarie: „O lună...
Ultimele știri
Fostul deputat Ilie Niţă, anchetat în 2018 pentru instigare la abuz în serviciu, hirotonit preot. „Chemarea sa e izvorâtă din vocaţie”
Ilie Bolojan, primit de Friedrich Merz, la Berlin. Cine face parte din delegația care îl însoțește pe premier
Iranul neagă negocierile cu SUA invocate de Donald Trump. „Nu pot avea loc în condiţii de ameninţare”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Fanatik.ro
Pot aduce muncitorii asiatici virusul mortal Nipah în România? Dr. Virgil Musta, despre focarul apărut în...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Lovitură pentru Gigi Becali: a venit motivarea deciziei în procesul pentru palmares dintre FCSB și Steaua!
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
Harta chiriilor din București în 2026: prețuri actualizate pentru garsoniere și apartamente cu 2 și 3 camere
Digi FM
Furie și disperare în Sicilia, după alunecările de teren care au lăsat oamenii fără case: "Ruşine să vă fie...
Digi Sport
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș! Unul dintre supraviețuitori a spus ce s-a întâmplat înainte...
Pro FM
Robbie Williams, confesiuni dureroase din perioada Take That: „Eram atât de deprimat încât dădeam pe gât o...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Cheltuielile cu pensiile s-au mărit cu 9.000.000.000€ în 2 ani. Creșterile de pensie, în pericol și în 2027
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Matt Damon, despre momentul în care Clint Eastwood l-a pus la punct pe platourile de filmare: "Vrei să pierzi...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN