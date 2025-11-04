Live TV

Video Lupte crâncene în Ucraina. Trupele speciale ale GUR iau cu asalt și curăță pozițiile rușilor

Data publicării:
Screenshot 2025-11-04 at 20.36.10
Sursă foto: GUR

Direcția de Informații Militare a armatei ucrainene (GUR) a publicat imagini dure cu luptele care au loc în sectoarele Zaporojie și Limansk, unde trupele speciale au curățat pozițiile inamice și au capturat soldați ruși.

Imaginile au fost filmate de forțele speciale ale Departamentului Operațiunilor Active al Direcției de Informațiic Militare a Ministerului Apărării din Ucraina, în sectoarele Zaporojie și Limansk ale frontului.

Videoclipul prezintă câteva dintre rezultatele operațiunilor din ultima săptămână: acțiuni de asalt și curățare a pozițiilor inamice, capturarea invadatorilor ruși, eliminarea ocupanților și a țintelor militare inamice cu ajutorul dronelor, precum și distrugerea dronelor inamice în aer.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat marţi că a vizitat trupele care luptă pe sectorul de front de la Pokrovsk, un oraş strategic din regiunea Donbas, unde se dau cele mai grele lupte de pe întregul front ucrainean şi care riscă să cadă sub controlul rușilor.

