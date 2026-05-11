Președintele francez Emmanuel Macron a lăsat pentru câteva ore agenda diplomatică și s-a alăturat dublului campion olimpic Eliud Kipchoge pentru o alergare matinală, luni, pe străzile din Nairobi, în marja summitului „Africa Forward”, transmite publicația kenyană The Star.

Emmanuel Macron a schimbat atmosfera formală a întâlnirilor la nivel înalt ale summitului cu adidașii, luni dimineață, când s-a alăturat legendarului sportiv kenyan Eliud Kipchoge pentru o alergare pe străzile din Nairobi.

Macron, care se află în Kenya pentru summitul Africa Forward, a fost văzut alergând alături de dublul campion olimpic într-o sesiune relaxată de dimineață care a atras rapid atenția în online.

Liderul francez era îmbrăcat într-un tricou de antrenament albastru închis, cu o dungă albă groasă pe mâneci, asortat cu pantaloni scurți negri și pantofi de alergare albaștri.

Alături de el, Kipchoge părea calm și stăpân pe sine, îmbrăcat în echipament de alergare asortat, cei doi părând angajați într-o conversație în timp ce alergau pe străzile din Nairobi.

În urma lor se afla un grup de alergători și ceea ce păreau a fi membri ai echipei de securitate prezidențiale, care țineau pasul în timp ce cei doi mențineau un ritm constant.

Emmanuel Macron aleargă alături de Eliud Kipchoge, la Nairobi, înaintea summitului „Africa Forward”, 11 mai 2026. Foto: Profimedia Images

Imaginea rară a unui președinte francez în exercițiu alergând alături de unul dintre cei mai mari atleți din Kenya a oferit un moment de relaxare în cadrul programului încărcat al summitului „Africa Forward”, care a reunit la Nairobi șefi de stat, investitori și factori de decizie.

Summitul Africa Forward: parteneriate între Africa și Europa

Alergarea de dimineață a avut loc în momentul în care Summitul Africa Forward de nivel înalt a început oficial la Nairobi, atrăgând șefi de stat, înalți funcționari guvernamentali, investitori, inovatori și factori de decizie din întreaga Africă și Europa.

Emmanuel Macron se numără printre liderii mondiali de prim rang care participă la summitul de două zile, organizat în comun de Kenya și Franța și axat pe aprofundarea parteneriatelor dintre Africa și Europa prin comerț, dezvoltarea infrastructurii, acțiuni climatice, tehnologie și investiții.

În cadrul summitului, Kenya și Franța au semnat deja mai multe acorduri bilaterale în domenii precum transporturile, energia regenerabilă, transformarea digitală, agricultura și educația.

De asemenea, se așteaptă ca liderii să poarte discuții privind reformarea sistemelor de finanțare globale, extinderea oportunităților de investiții pentru economiile africane și consolidarea cooperării în domeniul inovării și al creșterii ecologice.

Pentru Kenya, găzduirea summitului marchează un moment diplomatic important, Nairobi poziționându-se ca un centru regional pentru afaceri, diplomație și parteneriate internaționale.

Evenimentul a atras delegații de pe întreg continentul, inclusiv președinți, prim-miniștri, miniștri de externe și reprezentanți ai organizațiilor internaționale.

Editor : Ana Petrescu