Macron e seducător și are „o privire albastră ca un lac împovărat de soare” - scrie ministrul de finanțe al Franței în memoriile sale

Emmanuel Macron are ochi albaștri frumoși, ridurile Angelei Merkel transmit o poveste, iar Donald Trump refuză să fie atent. Acestea nu sunt personajele unui film romantic, ci observațiile ministrului francez al Finanțelor, scrise în noua sa carte de memorii „L`Ange et la Bête” („Îngerul și fiara”), potrivit Politico.

În ciuda pandemiei, a crizei din sistemul sănătății și a luptei personale cu boala Covid-19, ministrul francez de Finanțe, Bruno Le Maire, a găsit timp să scrie „Îngerul și fiara”, o carte de memorii de 345 de pagini din timpul mandatului președintelui Emmanuel Macron.

Deși titlul este o referință la filosoful din secolul XVII, Blaise Pascal, cunoscut pentru viziunea sa pesimistă, sau realistă, în funcție de modul în care vrei să privești lucrurile, în ceea ce privește natura umană, cartea ministrului Le Maire nu este un tratat filosofic, ci o cronică a celor mai importante realizări ale autorului. Printre acestea se numără negocierile cu SUA privind taxa digitală sau cele cu omologii săi europeni privind datoriile comune.

De asemenea , în noua sa carte, ministrul francez a vorbit și despre președintele Emmanuel Macron și mandatul acestuia de până acum.

Un scriitor prolific, Le Maire are deja mai multe memorii sub numele său, dar și romane erotice scrise sub pseudonim. El a folosit adesea scrisul drept armă politică pentru a doborî acuzațiile cu privire la acțiunile sale politice, iar noua carte nu face excepție. Aceasta îl prezintă pe ministrul francez în încercările sale de a ajunge la negocieri cu alte state și de a rezolva problemele țării.

Cu 15 luni înainte unor noi alegeri prezidențiale în Franța, cartea lui La Maire oscilează între laude pentru Emmanuel Macron și ochii lui frumoși, și critici oportuniste aduse acestuia, cel mai probabil ministrul pregătindu-și astfel terenul pentru o șansă la funcția de șef al statului.

„Privirea albastră” a lui Macron

Le Maire nu s-a abținut de la laudele aduse președintelui Emmanuel Macron și a vorbit despre strângerea de mână a acestuia „surprinzătoare prin fermitatea sa” și despre atitidinea „fermecătoare și seducătoare” a acestuia, „amestecând prudența în comentariile sale politice cu o îndrăzneală realistă în viziunea sa”.

Iar complimentele nu se opresc aici. În noua sa carte apar și comentarii despre privirea președintelui francez, pe care autorul o descrie ca fiind „o privire albastră colorată cu sclipiri metalice, ca un lac împovărat de soare a cărui suprafață ar fi fost imposibil de pătruns, sub reflexiile sclipitoare”.

Totodată, relația profesională a celor doi este descrisă ca fiind „simplă, fluidă și directă”, însă ministrul critică răspunsul președintelui la criza Vestelor Galbene, în timp ce oferă o analiză proprie a situației, în care crede că guvernului i-a lipsit empatia.

Le Maire face, de asemenea, câteva paralele între monarhia absolută a secolului al XVII-lea, care a dus la Revoluția Franceză, și actuala a cincea republică, despre care autorul spune că ar trebui reformată din cauza practicilor sale învechite.

Trump despre Le Maire: „un ministru chipeș”

Observațiile ministrului francez devin mult mai tăioase când vine vorba despre Donald Trump, asemănând momentul sosirii cu elicopterul în orașul elvețian Davos a președintelui american, cu o scenă a filmului „Apocalypse Now”.

Povestind despre negocierile cu privire la taxa digitală pentru giganții tehnologiei, care au avut loc în timpul unei întâlniri G7, Le Maire îl descrie pe Trump ca fiind un om neatent și distras.

De asemenea, ministrul francez povestește despre momentul în care Trump i-a spus președintelui Macron că „ai un ministru atât de chipeș, Emmanuel!”.

Scena incomodă s-a încheiat cu președintele american întrebând-o pe soția sa, Melania: „Nu-i așa că ministrul este chipeș?”.

Ridurile cancelarului german, subiect în cartea ministrului francez

Într-o carte plină de bărbați puternici, Le Maire atribuie câteva pagini femeilor care „au schimbat politica prin pragmatismul, capacitatea de ascultare, modestia, cât și prin eficiența lor: Christine Legarde, Ursula vo der Leyen, Margrethe Vestager și Angela Merkel”.

Un întreg capitol îi este dedicat cancelarului german Angela Merkel, în care Le Maire îi laudă puterea, alegerile îndrăznețe în materie de imigrație, energia dar și „imponderabila reținere de la care nu s-a abătut niciodată, cât și blândețea vocii sale”.

De asemenea, ministrul francez vorbește în noua sa carte și despre ridurile liderului german: „colțurile buzelor ei cădeau în două brazde adânci, ca niște acte de remușcare perpetuă pentru greșelile Germaniei din trecut, despre care ea este conștientă”.

Eroul cărții este chiar autorul

Protagonistul cărții este, desigur, Le Maire însuși. El se înfățișează drept un luptător care a reușit să oprească un posibil război comercial cu giganții digitali. De asemenea, ministrul francez amintește complimentele pe care elita lumii i le-a făcut, precum și cele venite de la francezi în timp ce se plimba pe străzi.

Într-o notă ironică, ministrul francez se compară cu un călugăr sau cu „James Bond birocratic”, fără drept de a ucide. Totodată, acesta povestește în cartea sa despre lupta sa cu coronavirusul.

„M-a făcut să trec printr-un moment de suferință. Simțeam că plămânii mei infectați erau strânși într-un nod și mă gândeam că voi muri sufocat. M-a epuizat. De asemenea, m-a forțat să scriu ultimele pagini ale acestei cărți”.

