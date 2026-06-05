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Trump anulează concertele „Freedom 250” după retragerea artiștilor și le înlocuiește cu „cel mai mare miting din toate timpurile”

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Donald Trump. Sursa foto: Profimedia Images

Concertele „Freedom 250”, organizate sub egida președintelui Donald Trump pentru marcarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, au fost anulate după retragerea aproape tuturor artiștilor invitați. În locul acestora, Trump a anunțat organizarea unui miting în Washington, pe care îl descrie drept „cel mai mare miting din toate timpurile”, scrie Variety.

Cu toate acestea, evenimentul promis de Trump nu va fi lipsit cu desăvârşire de muzică. Trump afirmă că va fi prezentat de cel mai de încredere susţinător muzical al mişcării MAGA, Lee Greenwood, compozitorul de hituri country din anii '80.

Preşedintele nu crede în principiul „promite puţin şi oferă mult” în ceea ce priveşte acest miting. El promite că evenimentul va fi „cel mai mare miting din toate timpurile!” şi „un miting care va pune capăt tuturor mitingurilor!”.

El a ironizat încă o dată artiştii care, unul câte unul, s-au retras din seria de concerte. În majoritatea cazurilor, aceştia au invocat faptul că au aflat că spectacolele nu vor fi imparţiale, aşa cum se promisese, deşi au fost invocate şi motive legate de securitate. Printre cei care s-au retras s-au numărat Morris Day, Bret Michaels, Martina McBride, Young MC, The Commodores şi Milli Vanilli. În cele din urmă, la ultima informare, Vanilla Ice era singurul dintre cei nouă care încă proclama că era hotărât să-şi susţină cu mândrie spectacolul.

„Nu vrem cântăreţi fără talent, dar cu onorarii uriaşe care să vă adoarmă - le-am spus tuturor să rămână acasă”, s-a lăudat Trump. „Tot ce vrem este să fim noi doi, câţiva vorbitori şi cea mai grozavă muzică cântată vreodată, aceeaşi muzică pe care aţi ascultat-o de ani! Fabulosul Lee Greenwood mă va prezenta cu ceea ce s-a dovedit a fi unul dintre cele mai mari hituri din toate timpurile, «GOD BLESS THE U.S.A»”.

La programul evenimentului se va alătura şi Christopher Macchio, despre care Trump promite că va interpreta „Nessun Dorma”, „Hallelujah” (probabil piesa cu acelaşi titlu a lui Leonard Cohen), „Ave Maria” şi „God Bless America”.

„De la legendarul Luciano Pavarotti încoace nu a mai existat o astfel de voce!”, a exclamat preşedintele. Trump a adăugat că la miting vor participa şi „minunata Fanfară a Armatei SUA, «Pershing's Own», şi Corul Forţelor Armate, precum şi «Fanfara Preşedintelui a Marinei SUA, alături de Corul Comun al Forţelor Armate», care vor interpreta «toate melodiile voastre preferate».

Preşedintele nu a lăsat niciun dubiu cu privire la cine va fi capul de afiş, încheindu-şi declaraţia prin a spune că Greenwood, Macchio şi diversele formaţii muzicale ale forţelor armate vor fi urmate de „un domn distins şi extrem de demn, cunoscut sub numele de preşedintele DONALD J. TRUMP!”, scrie ironic publicația.

Trump a înfiinţat „Freedom 250”, aparent ca o alternativă la America 250, iniţiativa lansată de Congres pentru a organiza activităţi cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la fondarea naţiunii.

Acum patru zile, Trump a postat un mesaj în care spunea „anulaţi-le”, aparent referindu-se la toate concertele gratuite „Freedom 250”, deşi nu era clar la acel moment dacă era vorba de o sugestie care trebuia discutată cu organizaţia sau de un ordin unilateral.

Editor : M.I.

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