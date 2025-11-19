Live TV

MAE: România va avea un judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute. Adina Elvira Ghiţă preia funcţia în 2026

Data publicării:
sediul onu din NY
Foto: un.org

România a câştigat competiţia internaţională pentru un rol de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute (UNDT). Judecătoarea Adina Elvira Ghiţă va prelua funcţia pentru un mandat de 7 ani începând din iulie 2026, informează Ministerul de Externe.

„România a câştigat, cu 109 voturi în Adunarea Generală a ONU, competiţia internaţională pentru ocuparea unui post de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute (UNDT), în urma unui proces riguros desfăşurat în două etape - una tehnică, urmată de mai multe runde de vot. Câştigătoarea este judecătoarea Adina Elvira Ghiţă, profesionistă cu peste 17 ani de experienţă, care va prelua funcţia pentru un mandat de 7 ani începând din iulie 2026”, se arată într-un comunicat remis de MAE marți seară.

Victoria, rezultat al campaniei coordonate de MAE şi al evaluărilor realizate de Consiliul de Justiţie Internă al ONU, confirmă reputaţia României în sistemul onusian şi continuă seria succeselor diplomatice după alegerile judecătorilor români la CIJ şi CPI, mai precizează MAE.

„România are profesionişti exemplari care reuşesc, prin munca lor, să crească respectul şi influenţa noastră. Capitalul nostru uman, acasă şi în lume, este cel mai important capital pe care îl avem. Candidaţii au trecut şi prin trei etape riguros organizate de Consiliul de Justiţie Internă al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Victoria de la New York a doamnei judecător Adina Elvira Ghiţă şi a diplomaţiei române se datorează acestui respect construit în timp şi unui moment de încredere în care profesioniştii români pot vedea nu doar că statul nu vrea să le pună piedici, ci că muncim să le putem fi aliaţi şi să deschidem uşi, aşa cum ei şi România merită”, declară ministrul Oana Ţoiu.

„Procedura de numire a unui judecător în unul din cele două tribunale ONU - UNDT şi UNAT - este extrem de riguroasă şi complexă. Pentru cei care nu sunt familiarizaţi cu mecanismele de vot în Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite este greu de înţeles efortul extraordinar pe care un astfel de rezultat se bazează, efort de echipă, de o intensitate deosebită în perioada premergătoare votului. Sunt deplin recunoscătoare pentru colaborarea excelentă şi sprijinul deosebit de care am beneficiat şi sper să aduc, prin activitatea mea, o contribuţie onorantă ţării mele”, a spus Adina Elvira Ghiţă, potrivit comunicatului.

