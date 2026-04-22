Emmanuel Macron anunţă moartea unui al doilea militar francez, Anicet Girardin, din cauza rănilor, în ambuscada Hezbollah din Liban

Preşedintele francez Emmanuel Macron anunţă miercuri moartea caporalului Anicet Girardin din cadrul Forţei Interimare a ONU în Liban (FINUL), din cauza rănilor, în urma unui atac al mişcării islamiste libaneze Hezbollah în Liban în care fost ucis al membru francez al Căştilor Albastre, Florian Montorio, relatează AFP.

„Caporalul-şef Anicet Girardin din al 132-lea de Regiment canin de Infanterie de la Suippes, repatriat ieri (marţi) din Liban, unde a fost grav rănit de către combatanţi Hezbollah, a murit în această (miercuri) dimineaţa din cauza rănilor”, anunţă miercuri pe X preşedintele francez, potrivit AFP, citată de News.ro.

„Naţiunea, care îi va aduce mâine (joi) un omagiu adjutantului Florian Montorio, atins mortal în aceeaşi ambuscadă, salută cu emoţie memoria caporalului-şef Anicet Girardin şi sacrificul său”, scrie macron.

Caporalul a „murit pentru Franţa”, subliniază şeful statului francez.

