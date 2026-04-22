Live TV

Emmanuel Macron anunţă moartea unui al doilea militar francez, Anicet Girardin, din cauza rănilor, în ambuscada Hezbollah din Liban

Data actualizării: Data publicării:
misiune onu liban profimedia
Foto: Profimedia

Preşedintele francez Emmanuel Macron anunţă miercuri moartea caporalului Anicet Girardin din cadrul Forţei Interimare a ONU în Liban (FINUL), din cauza rănilor, în urma unui atac al mişcării islamiste libaneze Hezbollah în Liban în care fost ucis al membru francez al Căştilor Albastre, Florian Montorio, relatează AFP.

„Caporalul-şef Anicet Girardin din al 132-lea de Regiment canin de Infanterie de la Suippes, repatriat ieri (marţi) din Liban, unde a fost grav rănit de către combatanţi Hezbollah, a murit în această (miercuri) dimineaţa din cauza rănilor”, anunţă miercuri pe X preşedintele francez, potrivit AFP, citată de News.ro.

„Naţiunea, care îi va aduce mâine (joi) un omagiu adjutantului Florian Montorio, atins mortal în aceeaşi ambuscadă, salută cu emoţie memoria caporalului-şef Anicet Girardin şi sacrificul său”, scrie macron.

Caporalul a murit pentru Franţa”, subliniază şeful statului francez.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Norocoșii zodiacului. Persoanele născute în aceste patru luni atrag ușor norocul
Cancan
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Fanatik.ro
Gabi Tamaș, de nerecunoscut la Survivor România în timpul unui dialog cu soția sa, Ioana: ”O să vezi”
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
“Ofertă de 50.000 euro pe lună!” Cum pleacă Zeljko Kopic de la Dinamo
Adevărul
Îşi poate permite PNL să-l sacrifice pe Ilie Bolojan? Analist: „Dacă ar dansa cum le cântă pesediștii, ar fi...
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Încă 5: au semnat rezilierea contractelor! Mirel Rădoi n-a plecat singur de la FCSB
Pro FM
„Nimic nu mă poate opri, sunt LIBERĂ”. Jennifer Lopez, atitudine și abdomen parcă sculptat într-o filmare...
Film Now
Apariția lui Sydney Sweeney în „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, eliminată din film: „Părea nelalocul ei”
Adevarul
Termocentrala Paroșeni, inaugurată acum 70 de ani. Ce se va întâmpla cu vechiul colos energetic după...
Newsweek
650 parlamentari iau pensie specială de 6.200 lei, deși au contribuit pentru doar 700 lei. Urmează primarii
Digi FM
Cât câștigă Mugur Isărescu în fiecare lună. Lista completă a salariilor din conducerea BNR
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment