„Mâinile ascunse” ale lui Putin ar putea influența tacticile Iranului în privința dronelor, afirmă ministrul britanic al Apărării

Ministrul britanic al Apărării, John Healey, afirmă că liderul rus Vladimir Putin ar putea ajuta Iranul cu tactici privind dronele în atacurile sale asupra bazelor și pozițiilor occidentale din Orientul Mijlociu, relatează The Times of Israel.

„În acest moment, participăm la analiza dronei care a lovit hangarul de la Akrotiri din Cipru pentru a găsi dovezi ale prezenței unor componente și piese rusești sau străine”, a declarat Healey într-o conferință de presă, potrivit mass-media britanice.

„Vă vom ține la curent și vom publica în mod corespunzător orice concluzii pe care le vom obține, dar cred că nimeni nu va fi surprins să creadă că mâna ascunsă a lui Putin se află în spatele unor tactici iraniene, posibil și a unor capacități ale acestora, nu în ultimul rând pentru că un lider mondial care beneficiază în acest moment de prețurile ridicate ale petrolului este Putin”, a spus el.

„Acest lucru îl ajută cu o nouă sursă de fonduri pentru războiul său brutal din Ucraina”, a mai spus acesta.

