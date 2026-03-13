Live TV

„Mâinile ascunse” ale lui Putin ar putea influența tacticile Iranului în privința dronelor, afirmă ministrul britanic al Apărării

Data publicării:
Middle East conflict
John Healey. Foto: Profimedia

Ministrul britanic al Apărării, John Healey, afirmă că liderul rus Vladimir Putin ar putea ajuta Iranul cu tactici privind dronele în atacurile sale asupra bazelor și pozițiilor occidentale din Orientul Mijlociu, relatează The Times of Israel.

„În acest moment, participăm la analiza dronei care a lovit hangarul de la Akrotiri din Cipru pentru a găsi dovezi ale prezenței unor componente și piese rusești sau străine”, a declarat Healey într-o conferință de presă, potrivit mass-media britanice.

„Vă vom ține la curent și vom publica în mod corespunzător orice concluzii pe care le vom obține, dar cred că nimeni nu va fi surprins să creadă că mâna ascunsă a lui Putin se află în spatele unor tactici iraniene, posibil și a unor capacități ale acestora, nu în ultimul rând pentru că un lider mondial care beneficiază în acest moment de prețurile ridicate ale petrolului este Putin”, a spus el.

„Acest lucru îl ajută cu o nouă sursă de fonduri pentru războiul său brutal din Ucraina”, a mai spus acesta.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Ursula von der Leyen.
2
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
3
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
4
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
5
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Digi Sport
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Strategically,Important,Strait,Of,Ormuz,(hormuz),Old,Map,Fragment,Originally
Cum poate fi protejată Strâmtoarea Ormuz: Iranul „se gândește la asta și se pregătește de zeci de ani”
mojtaba khamenei
Alegerea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem arată că mașinăria de război iraniană poate merge pe pilot automat
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 14. Iranienii amenință cu incendierea și distrugerea infrastructurii petroliere din zona Golfului
Strategically,Important,Strait,Of,Ormuz,(hormuz),Old,Map,Fragment,Originally
SUA „nu sunt pregătite” încă să escorteze nave prin Strâmtoarea Ormuz, recunoaşte secretarul pentru energie
U.S. President Donald Trump attends a cabinet meeting, at the White House in Washington, D.C.,
Cinci scenarii la Washington pentru sfârșitul războiului cu Iranul (Axios)
Recomandările redacţiei
sedinta de guvern cu ilie bolojan
Cum a fost întocmit bugetul de stat pe 2026. Guvernul a publicat...
craiova pitesti
Fisuri adânci, denivelări și un adevărat pericol pentru șoferi: Cum...
alexandru nazare la guvern
Bugetul pe 2026: creștere de 1%, deficit de 6,2%. Nazare: Alocăm mai...
thales
Cum funcționează SkyDefender, scutul antiaerian lansat de francezi...
Ultimele știri
Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA. Amănuntul care a dat de gol armata americană
China impune noi reglementări pentru minorități. Ce este legea „unității etnice” și ce spun criticii Beijingului
Până la ce vârstă pot beneficia copiii de pensie de urmaș. Cum se calculează suma primită lunar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vineri 13 nu e zi cu ghinion pentru ele. Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii după 13 martie...
Cancan
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
Fanatik.ro
Suma pe care Bolojan o taie din bugetele serviciilor secrete. Adevărul din spatele miliardului de euro pentru...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Care este vârsta unde se vede talentul unui copil și potențialul de a ajunge un mare fotbalist. Dezvăluirea...
Adevărul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Playtech
Schimbare importantă pentru proprietari. Ce se întâmplă cu terenurile caselor construite înainte de 1990
Digi FM
"Nu știu dacă mai e cineva atât de bun, blând, generos și un prieten minunat". Prietenii lui Mugurel Vrabete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Cinci scenarii. Cum s-ar putea încheia războiul SUA cu Iranul
Newsweek
O pensionară de 83 de ani muncește cu jumăte de normă. Nu-i ajunge pensia. Are cancer și un fiu bolnav
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...