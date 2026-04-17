A fost stabilit locul exact unde a fost casa din Londra a lui Shakespeare. Expertă: „Era aproape de locul de muncă”

The building in white is recorded as William Shakespeare’s London home
Casa lui Shakespeare se afla în zona actualului District Blackfriars din centrul Londrei. Foto: Profimedia
Casa „era aproape de locul de muncă”

Locația exactă a singurei proprietăți din Londra a dramaturgului William Shakespeare a fost identificată pe o stradă din districtul Blackfriars din centrul capitalei Angliei, după ce a fost descoperit un plan necunoscut al etajului clădirii, anunță BBC.

Profesoara Lucy Munro, expertă în Shakespeare de la King's College London, a identificat locația și dimensiunea proprietății pe care dramaturgul a cumpărat-o în 1613, potrivit BBC.

Se credea că Shakespeare s-a retras din cariera sa din teatru la scurt timp după ce a cumpărat casa și s-a întors la Stratford-upon-Avon, unde s-a născut, în apropiere de Bormingham.

Cu toate acestea, academicienii cred că descoperirea ar putea indica faptul că dramaturgul a petrecut mai mult timp în Londra decât se credea anterior.

De asemenea, aceasta înseamnă că placa albastră dedicată lui Shakespeare de pe strada St Andrew's Hill nu se află „aproape” de locul unde se afla casa sa londoneză, ci chiar pe locul unde aceasta exista odinioară.

Specialiștii estimează că proprietatea lui Shakespeare din la Blackfriars făcea parte din „Marea Poartă” de deasupra intrării în incinta Blackfriars, o importantă mănăstire dominicană din secolul al XIII-lea.

Munro a descoperit trei documente – două de la Arhivele Londrei și unul de la Arhivele Naționale – care au oferit mai multe informații.

„Făceam cercetări ca parte a unui proiect mai amplu și nu mi-a venit să cred când mi-am dat seama ce vedeam - planul etajului casei lui Shakespeare din Blackfriars. Se presupunea că nu mai existau multe dovezi de adunat despre aceasta, așa că cercetările au intrat în pauză o vreme. Aceste descoperiri ne ajută cu adevărat să spunem povestea completă a casei din Blackfriars a lui Shakespeare și, datorită acestei noi descoperiri, acum știm exact unde se afla”, a spus Munro.

Unul dintre documente era un plan al unei părți din incinta Blackfriars, întocmit în 1668, la doi ani după Marele Incendiu din Londra, care confirmă locația și dimensiunea precisă a casei Blackfriars a lui Shakespeare.

harta casa Shakespeare
Sursă foto: The London Archives

Partea proprietății care se întindea peste poartă nu apărea în planul de după incendiu, deoarece nu avea fundație.

„Această casă era aproape de locul de muncă [al lui Shakespeare] de la teatrul Blackfriars. Știm că Shakespeare a fost coautor al lucrării «Doi veri de stirpe aleasă» împreună cu John Fletcher mai târziu, în 1613, iar aceste noi dovezi că proprietatea Blackfriars era destul de mare nu fac de neconceput faptul că o parte din ea ar fi putut fi scrisă chiar în această proprietate”, a mai declarat Munro.

Celelalte două dintre aceste documente se referă la vânzarea proprietății Blackfriars de către nepoata lui Shakespeare în 1665.

Proprietatea acoperea ceea ce este acum capătul estic al Ireland Yard, partea de jos a străzii Burgon și părți din clădirile de la sfârșitul secolului al XIX-lea de la numerele 5 Burgon Street și 5 St Andrew's Hill.

