Războiul din Orientul Mijlociu continuă pentru a 49-a zi consecutiv. Liderii politici din Orientul Mijlociu și Statele Unite au anunțat o serie de decizii majore care ar putea influența evoluția războiului regional: Israelul a acceptat un armistițiu temporar, de 10 zile, cu Libanul, SUA continuă blocada navală asupra Iranului, iar negocierile diplomatice pentru un acord mai amplu rămân în desfășurare. Președintele american Donald Trump susține că Teheranul ar fi acceptat să nu dețină arme nucleare pentru peste 20 de ani, anunță The Times of Israel.

Armistițiu de 10 zile între Israel și Liban

Președintele american Donald Trump a anunțat că Israelul și Libanul au convenit asupra unui armistițiu temporar de 10 zile, care urmează să intre în vigoare în cursul serii.

Potrivit liderului american, acordul include și gruparea Hezbollah, susținută de Iran, implicată în confruntările cu Israelul în sudul Libanului.

Trump a subliniat că acordul reprezintă un pas important către stabilizarea situației din regiune și a anunțat că intenționează să invite liderii celor două state la Casa Albă pentru continuarea negocierilor.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a confirmat acceptarea armistițiului și a descris momentul drept unul crucial pentru viitorul relațiilor dintre cele două state. „Avem ocazia să încheiem un acord de pace istoric cu Libanul”, a declarat Netanyahu.

Liderul israelian a afirmat că această oportunitate a apărut după schimbarea echilibrului de putere în regiune și după slăbirea capacităților militare ale Hezbollah în urma operațiunilor militare israeliene.

Potrivit lui Netanyahu, autoritățile libaneze ar fi solicitat pentru prima dată în peste patru decenii discuții directe cu Israelul. „Am răspuns la acel apel”, a spus premierul israelian.

În ciuda armistițiului, Israelul nu va retrage trupele din sudul Libanului.

Benjamin Netanyahu a declarat că forțele israeliene vor rămâne desfășurate într-o zonă de securitate extinsă, cu o adâncime de aproximativ 10 kilometri, pentru a preveni infiltrările și atacurile asupra localităților din nordul Israelului. „Rămânem în Liban într-o zonă de securitate extinsă pentru a bloca amenințarea infiltrării și a preveni atacurile asupra comunităților noastre”, a afirmat Netanyahu.

Decizia contravine cererilor formulate de Hezbollah, care a solicitat retragerea completă a trupelor israeliene până la granița internațională.

Reprezentanți ai grupării au declarat anterior că menținerea trupelor israeliene în Liban oferă populației „dreptul de a rezista”.

Progrese fragile în negocierile dintre SUA și Iran

În paralel cu evoluțiile din Liban, negocierile dintre Statele Unite și Iran continuă, fiind mediate de Pakistan.

Un oficial iranian a declarat că discuțiile au înregistrat unele progrese, dar rămân blocaje importante, în special în ceea ce privește programul nuclear al Teheranului. „Au fost înregistrate unele progrese, dar există încă probleme extrem de controversate”, a declarat oficialul iranian.

Potrivit informațiilor disponibile, o nouă rundă de negocieri ar putea avea loc la Islamabad în perioada următoare.

Pe fondul negocierilor tensionate, oficialii americani au transmis un nou avertisment către Iran.

Secretarul american al apărării Pete Hegseth a declarat că armata SUA este pregătită să reia operațiunile militare dacă negocierile nu vor produce rezultate. „Suntem gata de acțiune - vă urmărim”, a afirmat Hegseth.

La rândul său, generalul Dan Caine a subliniat că forțele americane rămân în stare de alertă maximă „Suntem gata să reluăm operațiunile de luptă în orice moment”, a spus acesta.

Deciziile anunțate în cursul zilei sugerează o posibilă recalibrare a strategiei politice și militare în Orientul Mijlociu.

Armistițiul dintre Israel și Liban este văzut ca un pas esențial pentru stabilizarea frontului nordic al Israelului și pentru facilitarea negocierilor mai ample dintre SUA și Iran.

Cu toate acestea, menținerea trupelor israeliene în sudul Libanului și avertismentele militare adresate Iranului indică faptul că situația rămâne volatilă, iar evoluțiile din următoarele zile vor fi decisive pentru direcția conflictului.

