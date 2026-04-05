Premierul Keir Starmer e „foarte îngrijorat” de prezenţa lui Kanye West la un festival din Marea Britanie

Participarea cântăreţului american Kanye West, cunoscut pentru declaraţiile sale antisemite şi rasiste din ultimii ani, la un festival care va avea loc în această vară la Londra stârneşte polemici. Premierul britanic Keir Starmer consideră că prezenţa starului rap la acest eveniment este „foarte îngrijorătoare”, informează AFP, potrivit Agerpres.

Cântăreţul din Statele Unite, în vârstă de 48 de ani, cunoscut sub numele de Ye, urmează să susţină o serie de concerte la Festivalul Wireless, care va avea loc în luna iulie la Londra.

„Este foarte îngrijorător faptul că Kanye West a fost programat să cânte la Festivalul Wireless, având în vedere precedentele declaraţii antisemite ale sale şi apologia pe care a făcut-o nazismului”, a declarat premierul Keir Starmer pentru tabloidul The Sun.

„Antisemitismul, sub toate formele sale, este odios şi trebuie combătut cu fermitate oriunde se manifestă”, a subliniat el.

Mai mulţi reprezentanţi ai organizaţiilor evreieşti şi primarul Londrei, Sadiq Khan, au protestat, de asemenea, faţă de prezenţa lui Kanye West în Regatul Unit.

Un purtător de cuvânt al companiei Pepsi, sponsor al festivalului, a declarat pentru cotidianul The Independent că această companie americană va pune capăt parteneriatului său cu Festivalul Wireless. Contactaţi de AFP, reprezentanţii Pepsi nu au făcut deocamdată declaraţii pe această temă.

Kanye West a pierdut în ultimii ani numeroşi fani şi mai multe contracte comerciale în urma unor declaraţii antisemite sau rasiste. În 2023, el a afirmat în special că „îi adoră pe nazişti” şi a lansat anul trecut o piesă intitulată „Heil Hitler”.

În ianuarie 2026, într-o scrisoare publicată în The Wall Street Journal, el a dat asigurări că nu este „nici nazist, nici antisemit” şi a menţionat că suferă de tulburare bipolară.

Dar, în pofida controverselor, artistul american continuă să stârnească un mare entuziasm în rândul spectatorilor: el urmează să concerteze, de exemplu, pe 6 iunie la Gelredome din Arnhem, în Ţările de Jos, la New Delhi pe 29 martie, pe stadionul Nehru, apoi pe 11 iunie la Marsilia, în sudul Franţei, unde venirea sa stârneşte, de asemenea, critici.

