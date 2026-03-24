Administratorul unor active de 14 trilioane de dolari avertizează că AI îi va îmbogăți doar pe cei care au deja averi mari

Boom-ul inteligenței artificiale riscă să adâncească decalajul de avere dintre săraci și bogați, spune Larry Fink, CEO-ul firmei de administrare de active BlackRock. Doar câteva firme și investitori ar putea culege beneficii de pe urma creșterii acestei tehnologii, subliniază el, potrivit The Guardian.

În mesajul anual pentru investitori, șeful firmei care administrează active de 14 trilioane de dolari a evidențiat potențialele pericole legate de creșterea exponențială a inteligenței artificiale, care a atras investiții rapide și a devenit, „centrală pentru competiția strategică” dintre puterile globale precum SUA și China, a spus el.

Bogăția masivă creată în ultimele generații a mers în mare parte către persoane care dețineau deja active financiare. Iar acum, AI amenință să repete acest model la o scară și mai mare, a avertizat Fink.

El a spus că boom-ul IA riscă să accelereze o tendință în care companiile de top au preluat conducerea, în timp ce altele abia reușesc să țină pasul.

Acțiunile companiilor axate pe AI au înregistrat câștiguri semnificative în ultimii ani. Liderul pieței, producătorul de cipuri Nvidia, este acum evaluat la 4,3 trilioane de dolari.

Fink a spus că firmele care dețin datele, infrastructura și finanțarea necesare pentru a implementa AI la scară largă „sunt poziționate astfel încât vor beneficia în mod disproporționat”. Acest lucru ar putea ajunge să exacerbeze prăpastia dintre bogați și săraci, a spus el.

„Istoria sugerează că tehnologiile transformatoare creează o valoare enormă – iar o mare parte din această valoare revine companiilor care le construiesc și le implementează, precum și investitorilor care le dețin”, a spus Fink.

„Acest lucru nu este neobișnuit și nimic din toate acestea nu este inerent problematic”, a adăugat el, menționând că direcțiile s-au schimbat adesea odată cu schimbările tehnologice.

Cu toate acestea, „întrebarea mai amplă este cine participă la câștiguri”, a avertizat Fink.

„Atunci când capitalizarea de piață crește, dar proprietatea rămâne limitată, prosperitatea poate părea din ce în ce mai îndepărtată pentru cei din afară”, a spus el.

Declarațiile lui Fink vin cu câteva săptămâni înainte ca BlackRock să-i dezvăluie salariul pentru 2025. El a primit 30,8 milioane de dolari cu un an mai devreme, ceea ce a stârnit îngrijorare în rândul unor acționari, doar 67% aprobând pachetul uriaș de salarizare primăvara trecută.

Există și îngrijorări tot mai mari cu privire la o bulă a investițiilor în inteligență artificială, unii experți avertizând că creșterea rapidă a industriei a reflectat condițiile care au dus la prăbușirea bulei dotcom de acum 20 de ani.

Banca Angliei a avertizat în octombrie că există riscuri tot mai mari de „corecție bruscă” pe piețele globale, legate de creșterea evaluărilor companiilor de tehnologie AI de top.

Diverse tranzacții de miliarde de dolari, inclusiv investiții circulare între companii de inteligență artificială de top, au fost supuse unei examinări atente. Printre acestea s-au numărat cazuri în care Nvidia a investit într-o companie care ulterior a cumpărat cipuri Nvidia, stârnind unele temeri că industria inteligenței artificiale se află pe o poziție mai riscantă decât sunt dispuși să recunoască susținătorii săi.

Fink nu a oferit o soluție directă la impactul inteligenței artificiale asupra inegalității, dar a îndemnat mai mulți oameni să înceapă să investească în acțiuni, în loc să se concentreze pe proprietatea unei locuințe.

Șeful BlackRock a declarat că creșterea costurilor locuințelor și regulile mai stricte de creditare au îngreunat deținerea unei locuințe, în timp ce taxele, asigurările și întreținerea au dus la randamente mai mici pentru cei care au reușit să devină proprietari.

„Este greu să nu empatizezi cu oamenii care se confruntă cu asta. Dacă nu mai crezi că locul de muncă este o cale spre succes, crezi că nu îți permiți o casă sau crezi că, chiar dacă poți, nu vei crea multă bogăție, atunci economia nu pare să funcționeze pentru tine. Nicio țară nu poate prospera dacă așa simt cetățenii ei”, a spus Fink.

În schimb, șeful administratorului de active – care percepe un comision pentru a ajuta oamenii să investească – a spus că oamenii ar trebui să apeleze la piețele financiare pentru a-și spori averea.

„Dacă prosperitatea este creată din ce în ce mai mult pe piețele de capital, o parte a răspunsului este să ne asigurăm că mai mulți oameni investesc în ele”, a spus el.

„Acest lucru nu diminuează provocările reale legate de accesibilitatea locuințelor sau faptul că veniturile multor gospodării nu țin pasul cu valorile activelor”, a adăugat Fink. „Pur și simplu înseamnă că o parte critică a soluției este atragerea mai multor oameni pe piețele de capital – astfel încât aceștia să poată participa la creșterea care are deja loc, nu doar să o urmărească de pe margine”, a adăugat el.

