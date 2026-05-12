Irineu Darău avertizează asupra folosirii haotice a AI în administrație: „Vom digitaliza pur și simplu birocrația”

Ministrul interimar al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a declarat marți, în cadrul unui eveniment de specialitate, că administrația publică riscă să transforme digitalizarea într-o simplă „birocrație digitală” dacă introducerea inteligenței artificiale se face fără reforme structurale și fără pregătirea funcționarilor publici.

Oficialul a recunoscut că inclusiv în structurile responsabile de digitalizare există probleme majore privind implementarea unor procese moderne și eficiente și a afirmat că situația actuală este „destul de frustrantă”.

„Acum este foarte tentant în unele părţi ale administraţiei să folosim AI-ul într-un mod oarecum haotic, dar trebuie să recunosc că şi în Ministerul Digitalizării, deşi este o parte mică adusă relativ recent în acest minister, nu există o digitalizare reală. Este destul de frustrant pentru mine şi plănuiesc cu adevărat, dacă mai rămân aici, să fac o digitalizare internă foarte rapidă şi obligatorie a acestui minister în a doua parte a anului. Desigur, aceasta va fi legată de unele schimbări în funcţionalităţi şi în rolurile din interiorul instituţiei”, a declarat Irineu Darău.

„Fără educaţie continuă, vom digitaliza birocraţia”

Ministrul a avertizat că simpla introducere a unor instrumente digitale sau a inteligenței artificiale în instituțiile publice nu va rezolva problemele de fond ale administrației, dacă nu sunt schimbate și mecanismele interne de lucru.

„Pentru că, dată fiind starea de astăzi, cel puţin în ministerul meu, şi nu vreau să generalizez, cred că fără a reconcepe puţin rolurile şi poate fără a asigura o educaţie continuă pentru unii funcţionari, vom digitaliza pur şi simplu birocraţia. Şi vreau să evit asta cu orice preţ. Nu ştiu dacă statul, în starea actuală, sau angajaţii actuali ai statului sunt capabili să facă asta. Poate avem nevoie de parteneriate cu sectorul privat”, a afirmat acesta.

Oficialul consideră că România are nevoie de o strategie clară pentru transformarea digitală a administrației și de o structură dedicată care să coordoneze aceste schimbări: „Cred cu adevărat că avem nevoie de o decizie intenţionată, de o strategie privind transformarea digitală rapidă şi dereglementarea rapidă pe acest subiect. Şi cred că avem nevoie de un task force pentru asta. Am dubiile mele că o astfel de dereglementare va apărea de la sine din starea actuală a instituţiilor şi ministerelor”.

Potrivit acestuia, viitorul guvern ar trebui să trateze digitalizarea drept o prioritate strategică și să înceapă implementarea reformelor încă din 2027, pe baza unei noi arhitecturi instituționale.

Critici privind birocraţia pentru startup-uri şi antreprenori

În intervenția sa, ministrul a vorbit și despre dificultățile cu care se confruntă antreprenorii și startup-urile din România în raport cu reglementările naționale și europene. Darău a susținut că povara birocratică afectează în special companiile mici și inovatorii aflați la început de drum.

„Încă reuşesc să gândesc mai degrabă cu mintea de inginer software şi de antreprenor decât cu o minte orientată spre stat. Ceea ce aş menţiona în primul rând, şi este legat puţin de discuţia anterioară despre reglementările europene, dar poate şi despre cele naţionale, este capacitatea administrativă. Pentru că, deşi există uneori viziune, deşi există uneori intenţii, deşi există uneori o digitalizare parţială a unor părţi ale statului, avem mari probleme în aplicarea consecventă a regulilor, în explicarea regulilor şi în a avea instrumente cât mai simple pentru inovatori, pentru startup-uri şi pentru antreprenori”, a declarat ministrul.

Acesta a atras atenția că firmele mici nu au resursele necesare pentru a face față birocrației și procedurilor de conformare, spre deosebire de marile corporații.

„Şi cred că, mai ales un antreprenor mic sau un inovator la început de drum, dacă trebuie să se gândească prea mult sau să acţioneze prea mult în privinţa reglementărilor, nu este bine. El va ezita, dar chiar dacă nu ezită, probabil cantitatea de timp şi energie cheltuită pe alte lucruri decât inovaţie va fi uriaşă. Dacă marile corporaţii pot avea un departament întreg dedicat conformării cu reglementările naţionale şi europene, un antreprenor mic, o companie cu unu-doi oameni, o femeie sau un bărbat antreprenor, nu va putea face asta sau se va transforma el însuşi într-un departament de conformare”, a explicat Irineu Darău.

