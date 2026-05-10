Video Imagini generate de IA arată avioane Su-30 cu steagurile NATO în timpul paradei de sâmbătă de la Moscova

Imaginile generate de inteligența artificială. Foto captură video
Imaginile generate de inteligența artificială. Foto: captură video

În ceea ce trebuia să fie o demonstrație impecabilă a supremației aeriene ruse, transmisiunea televizată a paradei anuale de Ziua Victoriei din 9 Mai a luat sâmbătă o turnură bizară și jenantă, când imaginile generate de inteligența artificială (IA) au prezentat din greșeală avioane de vânătoare rusești purtând steagurile țărilor NATO și ale Uniunii Europene, relatează NETA și airlive.net.

Eroarea s-a produs în timpul mult așteptatului survol al echipelor de acrobație aeriană Russian Knights și Swifts. În timp ce nouă avioane Su-30 și MiG-29 zburau cu viteză deasupra Pieței Roșii în formația lor caracteristică „Cuban Diamond”, mass-media de stat au trecut de la imaginile live la o secvență dinamică, generată digital.

Tranziția a fost menită să ofere telespectatorilor o perspectivă captivantă, „din zbor”. Cu toate acestea, pe măsură ce camera virtuală s-a strecurat printre fuselajele elegante ale avioanelor Su-30, prestigiul momentului s-a evaporat. În loc de tradiționalul tricolor rusesc sau de Steaua Roșie, avioanele digitale erau marcate clar cu steagurile naționale ale Franței, Germaniei, Poloniei, Canadei, Norvegiei, Finlandei, Regatului Unit, Italiei, Belgiei…

Utilizatorii au observat rapid ceva ciudat: camera pare să zboare chiar între avioane, în timp ce aeronavele însele afișează brusc steagurile țărilor NATO și ale Uniunii Europene.

În ciuda acestui fapt, oficialii au susținut că imaginile arătau celebrele echipe ruse de acrobație aeriană „Russian Knights” și „Swifts”.

