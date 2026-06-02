Video Andrew și Tristan Tate au ajuns în Rusia. Cum au fost primiți la aeroportul din Moscova

Foto: Andrew Tate și Tristan Tate / Sursa foto: Profimedia Images

Andrew și Tristan Tate au ajuns în Rusia, unde au fost întâmpinați la aeroport printr-o ceremonie tradițională cu pâine și sare, potrivit imaginilor distribuite pe rețelele sociale. Vizita celor doi are loc în timp ce aceștia sunt în continuare cercetați în România și Marea Britanie în dosare privind trafic de persoane și exploatare sexuală, acuzații pe care le resping.

Imagini publicate online îi arată pe Andrew și Tristan Tate la sosirea pe un aeroport din Moscova, unde au fost întâmpinați de persoane îmbrăcate în costume tradiționale, cu dansuri și o ceremonie de bun venit cu pâine și sare.

Vizita în Rusia are loc în contextul în care Andrew și Tristan Tate sunt în continuare vizați de anchete în România și Marea Britanie. Autoritățile române îi cercetează în dosare care includ acuzații de trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional organizat și exploatarea unor femei, în timp ce în Regatul Unit aceștia se confruntă cu alte acuzații. Frații Tate au respins în mod constant toate acuzațiile.

Anul trecut, cei doi au părăsit România și au călătorit în Statele Unite după ce restricțiile de deplasare impuse în cadrul procedurilor judiciare au fost relaxate. Cu toate acestea, ei rămân obligați să respecte condițiile stabilite de autorități și să se prezinte în fața organelor judiciare atunci când sunt solicitați.

Până în prezent, frații Tate nu au oferit detalii suplimentare despre scopul vizitei lor în Rusia.

Citește și Noi probleme pentru Andrew Tate în România. DIICOT extinde urmărirea penală pentru incitare la ură și discriminare împotriva femeilor

Editor : M.I.

