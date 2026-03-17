Live TV

Argentina s-a retras oficial din Organizația Mondială a Sănătății

Data publicării:
World health Organization WHO oms organziatia mondiala a sanatatii
Foto: Profimedia

Guvernul argentinian a oficializat marţi retragerea sa din Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), o decizie anunţată acum un an, a declarat ministrul afacerilor externe, Pablo Quirno, relatează AFP.

Această decizie vine în urma celei luate de preşedintele american Donald Trump, un aliat cheie al preşedintelui argentinian Javier Milei. După modelul Casei Albă la momentul retragerii sale din organizaţie, guvernul argentinian a criticat gestionarea pandemiei de COVID-19 de către OMS, notează News.ro.

Argentina a declarat anul trecut că „recomandările OMS sunt ineficiente deoarece nu se bazează pe ştiinţă, ci pe interese politice”.

„Argentina va continua să promoveze cooperarea internaţională în domeniul sănătăţii prin acorduri bilaterale şi forumuri regionale, păstrându-şi pe deplin suveranitatea şi capacitatea de a lua decizii privind politicile de sănătate”, a afirmat marţi pe X Pablo Quirno.

Guvernul Milei a anunţat această decizie în urmă cu un an şi a finalizat procesul în termenele prevăzute de tratatele internaţionale, a precizat Ministerul Afacerilor Externe.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
Și-a cumpărat o mașină interzisă în Uniunea Europeană și a avut parte de o surpriză uriașă! Acum dă compania în judecată
Descarcă aplicația Digi Sport
