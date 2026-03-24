Bandă de români care furau din bancomate în Anglia, prinsă cu ajutorul AI. Ce au găsit polițiștii pe fundul piscinei la unul dintre ei

Folosirea inteligenței artificiale în lupta împotriva crimei organizate poate scurta considerabil durata anchetelor penale și, mai mult, este capabilă să gestioneze și coreleze o cantitate mult mai mare de informații decât un om, extinzând aria investigațiilor. Această nouă realitate a fost recent reliefată într-un articol publicat în The Observer, care a scris despre una din primele investigații polițiste din Marea Britanie realizate cu ajutorul AI, care a dus la anihilarea unei rețele criminale formate din români care au sustras ilegal peste 700.000 de lire sterline din bancomate. Probele au fost atât de solide, încât toți cei acuzați și-au recunoscut vinovăția.

Poliția din comitatul Bedfordshire (în sud-estul Angliei) a folosit software-ul Foundry al companiei Palantir pentru a depista o bandă de criminalitate organizată din România, care furase 700.000 de lire sterline de la bancomate din 51 de locații, scrie The Observer, aducând în actualitate un caz despre care s-a relatat la sfârșitul anului trecut.

Ca noutate adusă este contribuția inteligenței artificiale (AI) la anchetă. Practic, inteligența artificială a făcut toată munca: a comparat date telefonice, camere de supraveghere, plăcuțe de înmatriculare și documente de identitate pentru a identifica peste 120 de infracțiuni, iar toți cei nouă inculpați au pledat vinovați, scrie sursa citată.

„În noiembrie anul trecut, nouă membri ai unei bande de crimă organizată din România au fost condamnați pentru fraudă și condamnați la un total de peste 20 de ani de închisoare. Aceștia au furat 700.000 de lire sterline de la bancomate în 51 de locații din Marea Britanie, folosind dispozitive sofisticate pentru a ocoli sistemele de securitate în timpul a mii de raiduri nocturne”, potrivit poliției.

Ce au descoperit polițiștii britanici în România

Când detectivii au mers în România pentru a investiga banda, au găsit o proprietate puternic securizată, cu imagini din Peaky Blinders prinse pe porți și inscripția „La dracu’ cu poliția” (F*ck the Police - engl.) imprimată pe fundul piscinei.

Piscina cu mesaj injurios la adresa poliției, în dosarul documentat cu ajutorul AI. Sursă foto: rocu.police.uk

Polițiștii au confiscat bunuri, inclusiv un Lamborghini și un Porsche.

Unul dintre membrii bandei avea în telefon o fotografie cu banii pe care îi furase, în timp ce altul întrebase ChatGPT cât timp va petrece în închisoare dacă ar fi prins.

De asemenea, conversațiile dintre infractori în limba română – inclusiv argou est-european – au fost traduse instantaneu în engleză și transcrise.

În loc să dureze luni de zile, ancheta a durat doar săptămâni. Dovezile au fost atât de clare, încât toți bărbații au pledat vinovați, mai scrie The Observer.

AI face munca a peste 50 de polițiști

Fără inteligența artificială, „nu sunt sigur că i-am fi pus pe toți sub acuzare”, a declarat Trevor Rodenhurst, șeful poliției din Bedfordshire, care a coordonat ancheta.

Poliția din Bedfordshire folosește software-ul Foundry al Palantir pentru a extrage și sintetiza informații din zeci de surse. Compania globală de analiză a datelor este controversată, dar Rodenhurst afirmă că, folosind soft-ul, rezolvă infracțiuni și salvează vieți.

Anterior, anchetatorii trebuiau să caute indicii în peste 80 de baze de date diferite. Acum, cu un click de mouse, anchetatorii pot vedea un rezumat al datelor din mii de mesaje WhatsApp, plus documente și apeluri la 112.

Sarcini care anterior ar fi durat ore întregi sunt finalizate în câteva minute. Timpul petrecut pentru completarea profilurilor subiecților a fost redus cu 80%, iar pentru întocmirea diagramelor de asociere criminală - cu 75%.

Poliția din Bedfordshire estimează că software-ul le-a oferit echivalentul a 54 de ofițeri suplimentari cu normă întreagă. „Facem unele lucruri care nu erau posibile înainte”, a spus Rodenhurst.

„Îmi permite să protejez comunitățile într-un mod în care nu puteam face înainte și să utilizez resursele mele într-un mod mai eficient din punct de vedere al costurilor.”

