Companiile din Japonia au acceptat să relaxeze codul vestimentar strict - în special pentru bărbaţi - în încercarea de a reduce consumul de aer condiţionat, din cauza costurilor ridicate ale energiei legate de războiul din Orientul Mijlociu, relatează miercuri AFP.

Într-o zi fierbinte şi umedă din Tokyo, Noboru Watanabe, un angajat al municipalităţii, şi-a depăşit jena venind la serviciu în pantaloni scurţi - o alegere neobişnuită într-o ţară care favorizează de obicei ţinutele de lucru mai formale.

Marţi, când temperaturile din Tokyo au atins 34°C, cel puţin cinci bărbaţi din biroul lui Watanabe, în vârstă de 50 de ani, şi-au schimbat costumele cu pantaloni scurţi.

El a declarat pentru AFP că iniţial i s-a părut „jenant” să-şi arate picioarele la birou. „Dar odată ce porţi (pantaloni scurţi), îţi dai seama cât de confortabili sunt”.

Iniţiativa vestimentară, anunţată în primăvară de guvernatoarea din Tokyo, Yuriko Koike, care a argumentat cu „perspectivele dificile ale aprovizionării cu energie electrică”, face parte dintr-o versiune extinsă a campaniei „Cool Biz”, o campanie de economisire a energiei care încurajează funcţionarii publici să renunţe la cravate şi jachete în timpul verii, lansată de dna Koike încă în 2005, în timp ce era ministru al mediului.

Măsura a stârnit însă oarecare invidie în rândul altor angajaţi din Tokyo, care lucrează la firme unde purtarea costumului este în continuare obligatorie, şi a generat dezbateri în mediul online cu privire la oportunitatea purtării de pantaloni scurţi la locul de muncă.

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Sachie Koike, agentă imobiliară în vârstă de 52 de ani, a afirmat că nu este deranjată de faptul că bărbaţii renunţă la cravată sau sacou pe timpul verii, însă consideră că pantalonii scurţi reprezintă o exagerare.

„Îi asociez cu o zi liberă”, a spus Koike. „Pur şi simplu nu cred că picioarele păroase arată foarte îngrijit” la locul de muncă, a adăugat ea.

Anul trecut, Japonia a înregistrat cea mai fierbinte vară de la începutul monitorizării datelor meteorologice în 1898, potrivit Agenţiei Meteorologice a ţării.

Temperaturile care ating sau depăşesc 40°C au devenit atât de frecvente încât, în luna aprilie, agenţia a introdus un termen oficial pentru aceste fenomene meteorologice extreme, numindu-le zile de „căldură extremă” sau „kokusho”.

Potrivit oamenilor de ştiinţă, schimbările climatice provocate de activitatea umană fac ca fenomenele meteorologice extreme să devină tot mai frecvente, mai de durată şi mai intense.

Editor : Sebastian Eduard