Eurodeputații apreciază reformele din Republica Moldova, în pofida presiunilor și ingerințelor Moscovei (raport)

Eurodeputații cer accelerarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE și avertizează asupra ingerințelor tot mai puternice ale Rusiei în afacerile interne ale țării, într-un nou raport adoptat la Bruxelles. Documentul urmează să fie votat în plenul Parlamentului European.

Textul, pregătit de Comisia pentru afaceri externe și adoptat miercuri cu 58 de voturi „pentru”, 16 „împotrivă” și trei abțineri, salută progresele constante ale guvernului de la Chișinău în implementarea reformelor legate de UE, în ciuda provocărilor interne și externe semnificative, în special a ingerințelor ostile persistente ale Rusiei în afacerile interne ale țării, potrivit comunicatului de presă al Parlamentului European.

În ceea ce privește procesul formal de extindere a UE, eurodeputații salută finalizarea cu succes a procesului de evaluare bilaterală și îndeamnă statele membre să deschidă fără întârziere „clusterele de negociere”, în conformitate cu principiul meritului. Aceștia subliniază, de asemenea, că deschiderea negocierilor oficiale de aderare ar transmite un semnal clar că UE recunoaște și recompensează progresele concrete ale Republicii Moldova, precizând că procesul de negociere nu ar trebui blocat sau întârziat din cauza unor probleme bilaterale.

Reforma justiției și lupta împotriva corupției

Raportul menționează evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în reformarea sistemului de justiție. Eurodeputații reamintesc autorităților de la Chișinău angajamentul de a urma recomandările Comisiei de la Veneția și de a se asigura că procesul de evaluare (vetting) al judecătorilor și procurorilor este realizat într-un mod incluziv, predictibil și solid din punct de vedere juridic. Acest proces este esențial, se arată în raport, pentru consolidarea încrederii publice în sistemul judiciar, eliminarea magistraților compromiși și întărirea statului de drept ca pilon al integrării europene.

Eurodeputații notează, de asemenea, progresele constante ale Republicii Moldova în prevenirea și combaterea corupției, subliniind că aceste eforturi trebuie continuate într-un mod consecvent, depolitizat și transparent. Totodată, este evidențiată importanța combaterii influenței structurilor oligarhice din viața politică, economică și media, considerate prioritare pentru avansarea pe calea europeană.

Ingerințe persistente ale Rusiei

În raport, eurodeputații lansează un avertisment ferm privind presiunile și ingerințele continue ale Rusiei în afacerile interne și procesele democratice din Republica Moldova, precum și încercările de a diviza societatea în privința parcursului european. Aceștia afirmă că ingerința malignă a Rusiei este un proces continuu și în evoluție, care necesită monitorizare permanentă și răspunsuri bazate pe o abordare „la nivelul întregii societăți”, precum și capacități instituționale și resurse adecvate.

Eurodeputații solicită Uniunii Europene și statelor membre să își consolideze sprijinul pentru reziliența instituțională a Republicii Moldova, comunicarea strategică, capacitățile de securitate cibernetică, mass-media independentă și garanțiile democratice. De asemenea, cer sprijin pentru combaterea fluxurilor financiare ilicite, dezinformării și ingerințelor electorale, inclusiv prin sancțiuni țintite și măsuri de monitorizare cibernetică.

Integrarea în piața UE, energie și Transnistria

Raportul salută aprofundarea integrării economice a Republicii Moldova în piața unică europeană și încurajează pași suplimentari către o integrare sectorială graduală și o liberalizare comercială ambițioasă și sustenabilă.

În domeniul energiei, eurodeputații sprijină planul guvernului de la Chișinău de a elimina complet dependența de resursele energetice rusești în sectoarele electricității, gazelor și petrolului, pentru reducerea vulnerabilităților strategice.

În ceea ce privește regiunea separatistă Transnistria, textul reafirmă angajamentul constant al Parlamentului European pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și pentru o soluționare pașnică a conflictului, inclusiv prin solicitarea retragerii tuturor forțelor militare și echipamentelor ruse din zonă. Eurodeputații își exprimă sprijinul pentru eforturile de reintegrare graduală a regiunii și cer UE să contribuie activ la acest proces, inclusiv financiar.

„Salutăm progresele solide ale Republicii Moldova pe calea reformelor, în ciuda circumstanțelor dificile. Atingerea obiectivului ambițios de finalizare a negocierilor de aderare până în 2028 va necesita accelerarea acestor reforme, iar UE trebuie să ofere sprijin neclintit. Acum este momentul să recompensăm realizările concrete ale țării. Fac apel la statele membre să acționeze rapid pentru deschiderea negocierilor oficiale”, a declarat raportorul Sven Mikser (S&D, Estonia).

Editor : Ana Petrescu