Analiză Cândva prieteni, acum dușmani: ce se ascunde în spatele atacului Pakistanului asupra talibanilor afgani

Data publicării:
APTOPIX Afghanistan Pakistan
Soldații talibanilor afgani privesc spre partea pakistaneză, unul dintre ei uitându-se prin luneta puștii sale, pe partea afgană a punctului de trecere a frontierei Torkham cu Pakistanul, în Torkham, Afganistan, vineri, 27 februarie 2026. Foto: Profimedia
De ce sunt vecinii în conflict acum? Ce a declanșat cele mai recente confruntări? Cine sunt talibanii pakistanezi? Ce se poate întâmpla mai departe?

Pakistanul a fost cel mai apropiat prieten al talibanilor afgani timp de decenii. Islamabadul a contribuit la nașterea talibanilor la începutul anilor 1990, ca o modalitate de a oferi Pakistanului „adâncime strategică” în rivalitatea sa cu India.  Reuters încearcă să arate, într-o analiză, ce a mers prost în relația dinre Islamabad și talibani, de s-a ajuns la un „război deschis”.

Pakistanul a efectuat atacuri aeriene asupra marilor orașe din Afganistan în cursul nopții, au declarat vineri oficiali din Islamabad și Kabul, escaladând conflictele de frontieră dintre cele două țări islamice vecine, care durează de luni de zile.

Atacurile aeriene și terestre, care au lovit posturile militare, cartierele generale și depozitele de muniție ale talibanilor în mai multe sectoare de-a lungul frontierei, au avut loc după ce Afganistanul a lansat un atac asupra forțelor de frontieră pakistaneze, au declarat oficialii.

Ambele părți au raportat pierderi grele în luptă, pe care ministrul apărării din Pakistan a calificat-o drept „război deschis”.

Tensiunile s-au intensificat de când Pakistanul a lansat atacuri aeriene asupra țintelor militante din Afganistan la sfârșitul săptămânii trecute.

Anterior, ciocnirile de frontieră dintre cele două țări au ucis zeci de soldați în octombrie, până când negocierile facilitate de Turcia, Qatar și Arabia Saudită au pus capăt ostilităților și s-a instaurat un armistițiu fragil.

Escaladarea conflictului este departe de sprijinul istoric acordat de Islamabad talibanilor.

Întrebările cheie sunt:

De ce sunt vecinii în conflict acum?

Pakistanul a salutat revenirea la putere a talibanilor în 2021, prim-ministrul de atunci, Imran Khan, afirmând că afganii „au rupt lanțurile sclaviei”. Însă Islamabadul a constatat curând că talibanii nu erau atât de cooperanți pe cât sperase.

Islamabadul afirmă că liderii grupării militante Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) și mulți dintre luptătorii acesteia au baza în Afganistan și că insurgenții înarmați care luptă pentru independența provinciei Balochistan din sud-vestul Pakistanului folosesc, de asemenea, Afganistanul ca refugiu.

Militantismul a crescut în fiecare an din 2022, odată cu intensificarea atacurilor TTP și ale insurgenților balochi, potrivit Armed Conflict Location & Event Data, o organizație globală de monitorizare.

Kabulul, la rândul său, a negat în repetate rânduri că ar permite militanților să folosească teritoriul afgan pentru a lansa atacuri în Pakistan.

Talibanii afgani afirmă că Pakistanul adăpostește luptători ai inamicului său, Statul Islamic, acuzație pe care Islamabad o neagă.

Islamabadul susține că încetarea focului nu a durat mult din cauza atacurilor militanților din Afganistan asupra Pakistanului, iar de atunci au avut loc repetate ciocniri și închideri ale frontierei, care au perturbat comerțul și circulația de-a lungul frontierei accidentate.

Ce a declanșat cele mai recente confruntări?

Cu o zi înainte de atacurile de weekendul trecut, surse din domeniul securității pakistaneze au declarat că au „dovezi incontestabile” că militanții din Afganistan se află în spatele valului recent de atacuri și atentate sinucigașe care au vizat armata și poliția pakistaneză.

Sursele au enumerat șapte atacuri planificate sau reușite ale militanților de la sfârșitul anului 2024, despre care au afirmat că au legătură cu Afganistanul.

Un atac din săptămâna trecută, în care au murit 11 membri ai forțelor de securitate și doi civili în districtul Bajaur, a fost comis de un cetățean afgan, potrivit surselor pakistaneze din domeniul securității. Atacul a fost revendicat de TTP.

Cine sunt talibanii pakistanezi?

TTP a fost înființat în 2007 de mai multe grupări militante active în nord-vestul Pakistanului. Gruparea ste cunoscută sub numele de talibanii pakistanezi.

TTP a atacat piețe, moschei, aeroporturi, baze militare, secții de poliție și a câștigat teritoriu - în special de-a lungul frontierei cu Afganistanul, dar și în interiorul Pakistanului, inclusiv în Valea Swat. Grupul a fost responsabil pentru atacul din 2012 asupra elevei Malala Yousafzai, care a primit Premiul Nobel pentru Pace doi ani mai târziu.

TTP a luptat, de asemenea, alături de talibanii afgani împotriva forțelor conduse de SUA în Afganistan și a găzduit luptători afgani în Pakistan. Pakistanul a lansat operațiuni militare împotriva TTP pe propriul teritoriu, cu succes limitat, deși o ofensivă care s-a încheiat în 2016 a redus drastic atacurile până acum câțiva ani.

Ce se poate întâmpla mai departe?

Analiștii spun că Pakistanul va intensifica probabil campania sa militară, în timp ce represaliile Kabulului ar putea lua forma unor raiduri asupra posturilor de frontieră și a mai multor atacuri de gherilă transfrontaliere care vizează forțele de securitate.

Pe hârtie, există o mare discrepanță între capacitățile militare ale celor două părți. Cu 172.000 de membri, talibanii au mai puțin de o treime din personalul Pakistanului.

Talibanii dețin cel puțin șase avioane și 23 de elicoptere, dar starea acestora este necunoscută și nu au avioane de vânătoare sau o forță aeriană eficientă.

Forțele armate pakistaneze includ peste 600.000 de membri activi, au peste 6.000 de vehicule blindate de luptă și peste 400 de avioane de luptă, potrivit datelor din 2025 ale Institutului Internațional pentru Studii Strategice. Țara este, de asemenea, dotată cu arme nucleare.

