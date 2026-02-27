Live TV

Atac al Pakistanului asupra Kabul, 27 februarie 2026 Foto: Captură video
Pakistanul a bombardat peste noapte ținte ale guvernului taliban în marile orașe ale Afganistanului, au declarat vineri oficiali din ambele țări, ministrul apărării din Pakistan descriind conflictul ca fiind „război deschis”, transmite Reuters. Surse din domeniul securității din Pakistan au declarat că atacurile au implicat lovituri aeriene și terestre împotriva posturilor, sediilor și depozitelor de muniție ale talibanilor în mai multe sectoare de-a lungul frontierei.

Ambele părți au raportat pierderi grele, prezentând cifre foarte diferite, pe care Reuters nu le-a putut verifica în mod independent.

„Răbdarea noastră s-a epuizat. Acum este război deschis între noi și voi (Afganistan)”, a declarat vineri ministrul pakistanez al apărării, Khawaja Muhammad Asif.

Atacurile amenință cu un conflict prelungit de-a lungul frontierei de 2.600 km, după o dispută de lungă durată privind acuzația Islamabadului potrivit căreia Kabulul adăpostește militanți care efectuează atacuri în Pakistan. Talibanii au negat acuzația și au declarat că securitatea Pakistanului este o problemă internă.

Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a declarat că forțele pakistaneze au efectuat atacuri aeriene în anumite zone din Kabul, Kandahar și Paktia.

Un videoclip distribuit de oficialii pakistanezi din domeniul securității a arătat flashuri de lumină în timpul nopții provenite de la focuri de armă de-a lungul frontierei și sunetul artileriei grele. Un videoclip cu atacurile asupra Kabulului a arătat coloane dense de fum negru ridicându-se din două locuri și un incendiu masiv într-o parte a capitalei Kabul.

Un alt videoclip arăta o clădire în flăcări, despre care oficialii au spus că era sediul talibanilor din provincia Paktia.

„Contraatacurile pakistaneze împotriva țintelor din Afganistan continuă”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului pakistanez, Mosharraf Zaidi, într-o postare pe X, descriind acțiunea ca un răspuns la „atacurile afgane neprovocate”.

Martorii Reuters din Kabul au declarat că s-au auzit multe sirene de ambulanță după explozii puternice și sunetul avioanelor.

Zaidi a declarat că 133 de luptători talibani afgani au fost uciși și peste 200 răniți, 27 de posturi au fost distruse și nouă capturate.

Mujahid, purtătorul de cuvânt al talibanilor, a declarat că 55 de soldați pakistanezi au fost uciși și 19 posturi capturate, în timp ce opt luptători talibani au fost uciși, 11 răniți și 13 civili răniți în provincia Nangarhar.

Pakistanul se află în stare de alertă maximă de securitate de când a lansat atacuri aeriene la începutul acestei săptămâni, care, potrivit Islamabadului, au vizat taberele Tehreek-e-Taliban (TTP), sau talibanii pakistanezi, și militanții Statului Islamic din estul Afganistanului.

Kabulul a declarat că atacurile au ucis 13 civili și a reiterat că nu permite militanților să opereze de pe teritoriul său. Talibanii au avertizat, de asemenea, că vor răspunde cu fermitate.

O agenție de presă de stat din Nangarhar, Afganistan, Bakhtar News Agency, a distribuit o imagine a ceea ce a descris ca fiind un batalion de atacatori sinucigași și a citat o sursă din cadrul securității afgane care a afirmat că atentatorii erau echipați cu veste explozive și mașini-capcană și erau pregătiți să lovească ținte importante.

Oficialii pakistanezi au declarat în ultimele zile că se tem de o escaladare a atacurilor militanților în centrele urbane.

Joi seara au izbucnit ciocniri de-a lungul frontierei, după ce talibanii au lansat ceea ce au descris ca fiind atacuri de represalii asupra instalațiilor militare pakistaneze. Ambele părți au afirmat că au distrus posturi de frontieră în timpul luptelor.

