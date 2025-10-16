Live TV

„Casa Albă a lui Trump": Aur, marmură și opulență. Cum își transformă președintele SUA reședința oficială într-un simbol al luxului

Canada's Prime Minister Mark Carney visits Washington, D.C.
Experții și-au exprimat îngrijorarea cu privire la conservarea istorică și integritatea arhitecturală a Casei Albe. Sursa foto: REUTERS
Trump cere voturi pentru schimbările de la Casa Albă „Un coșmar rococo aurit" Ce mai vrea să schimbe președintele SUA Trump avizează fiecare detaliu

Donald Trump își lasă amprenta asupra Casei Albe printr-o remodelare spectaculoasă: aur, marmură, artă și o sală de bal de 250 de milioane de dolari. Proiectele, coordonate personal de președinte, transformă una dintre cele mai emblematice reședințe prezidențiale din lume într-un simbol al luxului.

A aurit Biroul Oval, a schimbat copacii, a pavat gazonul Grădinii Trandafirilor, a atârnat artă și oglinzi peste tot, a ridicat catarge de steaguri și a început lucrările pentru o sală de bal de 250 de milioane de dolari. Trump a comandat machete și diorame pentru alte proiecte pe care le ia în considerare și a decis chiar cum și unde vor fi așezate noile pardoseli de marmură, scrie Axios.

Mult timp după ce Trump își va încheia al doilea mandat, amprenta lui va rămâne asupra reședinței executive la o scară și amploare fără precedent, chiar dacă un succesor va îndepărta foița de aur din Biroul Oval. Potrivit consilierilor, președintele a petrecut chiar și 20 de ore pentru unele proiecte, participând la sesiuni spontane de design între negocieri de pace și discuții despre blocajul guvernamental.

După ce l-a convins pe Benjamin Netanyahu să accepte un armistițiu în Gaza, Trump l-a condus pe premierul israelian într-un tur de 40 de minute al lucrărilor de renovare. Săptămâna trecută, același tratament l-a primit și premierul finlandez Alexander Stubb.

Trump cere voturi pentru schimbările de la Casa Albă

Luna trecută, o delegație a legislativului statului Florida a petrecut chiar mai mult timp cu președintele, peste o oră, în timp ce acesta le arăta noile plăci de marmură din fosta sală de baie a Dormitorului Lincoln (marmură statuară aleasă personal de Trump).

Trump și-a condus invitații afară, spre noua terasă a Grădinii Trandafirilor, și i-a pus să voteze asupra tipului de dale. „M-a rugat să aleg o placă”, a spus un deputat din Florida, refuzând să spună cum a votat. „Îi întreabă pe toți. Oricine trece prin zonă are un vot”, a explicat un consilier. „Îi pasă atât de mult de perfecțiune, încât asta face.”

În timp ce noua terasă prindea contur, Trump a întrerupt o întâlnire în Biroul Oval cu CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, pentru a arăta sistemul audio Bang & Olufsen instalat în exterior (același brand ca la Mar-a-Lago).

„Avem un sistem de sunet grozav”, s-a lăudat Trump pe 5 septembrie, cu microfonul în mână, când a inaugurat noul „Rose Garden Club”. Pe lista de invitați s-au aflat miniștri și consilieri de încredere, precum și parlamentari loiali planurilor sale. „Voi sunteți cei pe care nu trebuia să-i sun niciodată la patru dimineața”, le-a spus.

„Un coșmar rococo aurit”

Remodelarea este prea opulentă pentru criticii ironici de pe Reddit și prea aurită pentru The New York Times, care a descris-o drept „un coșmar rococo aurit”. Echipa lui Trump, oficial, nu pare să bage în seamă cârcotașii.

„Își pune amprenta asupra președinției și asupra Casei Albe pentru totdeauna”, a spus un consilier de rang înalt. „Nimeni nu va putea scăpa de sala de bal. Va fi greu să elimini tot aurul. Cine ar face asta?”

„Președintele [George W.] Bush picta. Lui Trump îi place să construiască și să decoreze. E forma lui de expresie artistică”, a declarat un consilier de la Casa Albă, descriindu-l drept un „perfecționist”.

Experții și-au exprimat îngrijorarea cu privire la conservarea istorică și integritatea arhitecturală, dar șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a declarat într-un comunicat că administrația este „pe deplin angajată să colaboreze cu organizațiile competente pentru a păstra istoria specială a Casei Albe”.

Ce mai vrea să schimbe președintele SUA

Privirea arhitecturală a președintelui se îndreaptă acum spre sud-vest, către terenurile din jurul Memorial Bridge. El vrea să ridice un arc uriaș, o intrare monumentală în Washington dinspre Cimitirul Național Arlington.

„Haideți să construim ceva precum Arcul de Triumf acolo, ar fi frumos când intri cu mașina sau aterizezi cu avionul”, i-a spus Trump unui vizitator al Casei Albe în urmă cu câteva săptămâni. Președintele SUA are trei machete de dimensiuni diferite ale „Arcului de Trump”, pe care le mută pe o hartă a capitalei pentru a decide proporțiile potrivite.

Sâmbătă, el a postat pe Truth Social o randare realizată de arhitectul Nicolas Leo Charbonneau. Modelele au fost imprimate 3D la ordinul lui Trump de arhitecții care lucrează și la noua sală de bal. Trump spune că proiectul, la fel ca altele, va fi finanțat privat. Costul total nu este cunoscut.

Trump avizează fiecare detaliu

Trump are și modele 3D ale sălii de bal, integrate într-un dioramă cu terenurile Casei Albe, la care se joacă în sala de mese în timpul meselor. „Cu cât situația e mai tensionată, cu atât mișcă mai mult piesele dioramei sau se gândește la marmura pe care o vrea, la coloanele pe care le alege, dacă vor fi corintice sau nu”, a spus un oficial. Întrebat dacă preferă coloanele dorice sau ionice, oficialul a răspuns: „E mai degrabă un om al coloanelor corintice.”

Citește și Portretul lui Joe Biden de la Casa Albă, înlocuit cu o mașină automată de semnat, într-un video publicat pe X de administrația Trump 

Un alt consilier a spus că Trump „a lucrat la fiecare detaliu posibil, de la amplasarea băilor și a instalațiilor, la câte persoane pot încăpea în sala de bal, ce materiale să se folosească pentru podea și pereți, cât de mari să fie ferestrele. Este, literalmente, managerul de proiect.”

Alte schimbări realizate în și în jurul Casei Albe includ:

  • Copacii de pe South Lawn: lui Trump nu i-au plăcut unii dintre stejarii, mestecenii și arțarii plantați recent și i-a înlocuit cu arbori cu coroane mai largi, care i se par mai estetici.
  • Holul spre Grădina Trandafirilor: luna trecută a smuls vechile plăci și le-a înlocuit cu marmură statuară, cerând ca venaturile să fie aliniate perfect, ca podeaua să pară o singură placă uriașă. A montat două candelabre Schonbeck.
  • Galeria Colonnade: portretele fiecărui președinte, alese de Trump, sunt acum expuse în rame aurite din compozit, rezistente la exterior.

„Totul este proiectul lui personal”, a spus un consilier. „E Casa Albă a lui Trump.”

