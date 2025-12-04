La câteva zile după discuțiile privind Ucraina de la Moscova, liderul rus Vladimir Putin a vorbit pentru prima dată despre negocieri. El a descris întâlnirea cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner ca fiind „foarte utilă”. Discuțiile s-au bazat pe propunerile discutate cu președintele american Donald Trump în Alaska, a declarat Putin, într-un interviu acordat India Today, înaintea unei vizite de stat de două zile în India, potrivit Der Spiegel.

În noiembrie, SUA au prezentat un proiect de acord de pace în 28 de puncte. Această propunere solicita Ucrainei să facă concesii semnificative Rusiei, cum ar fi cedarea de teritorii și reducerea efectivelor militare. Administrația președintelui american Donald Trump încearcă din nou să negocieze un armistițiu cu Moscova și Kievul – până acum fără succes.

Potrivit propriilor declarații, Putin a propus Ucrainei să-și retragă trupele din Donbas și să se abțină de la acțiuni militare. Cu toate acestea, Kievul preferă să lupte, a afirmat liderul de la Kremlin.

Potrivit lui Putin, Rusia nu a fost de acord cu propunerile de pace ale SUA. Liderul rus a descris negocierile ca fiind dificile. El a declarat că întâlnirea cu delegația de la Washington a durat „cinci ore”, explicând că a durat atât de mult pentru că aproape fiecare punct din proiectul SUA a fost discutat.

Președintele Rusiei a oferit, de asemenea, informații despre posibile măsuri viitoare în cadrul negocierilor. Statele Unite au propus împărțirea celor 28 de puncte ale planului de pace în „patru pachete” și discutarea acestora.

Putin și-a exprimat încă o dată încrederea în victorie: Rusia va „elibera” Donbasul și „Novorossiia” – prin mijloace militare sau de altă natură, a subliniat el. Prin „Novorossiia” se referă la regiunea care, pe lângă Donețk și Luhansk, include și Zaporijia și Herson în sud. Putin a anexat aceste teritorii la Federația Rusă pe 30 septembrie 2022, prin decret constituțional, chiar dacă trupele sale nu le controlează în totalitate.

O ruptură clară față de Occident

Prin declarația sa, Putin și-a exprimat încă o dată în mod clar obiectivele imperialiste. El a subliniat ruptura sa cu Occidentul, declarând că Rusia nu are intenția de a reveni în G8.

Vizita oficială a președintelui rus în India va fi prima sa vizită în cea mai populată țară din lume de la invazia Rusiei în Ucraina, în urmă cu mai bine de trei ani și jumătate. După o cină privată cu prim-ministrul Narendra Modi la sosire, cei doi se vor întâlni din nou vineri pentru cel de-al 23-lea summit indo-rus, potrivit presei locale, care citează guvernul de la New Delhi.

Discuțiile planificate se vor concentra pe relațiile dintre cele două țări, în special în domeniile comerțului și energiei. Ambele părți își propun să-și extindă „parteneriatul strategic special și privilegiat”.

India este unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc. Rusia folosește veniturile obținute din aceste vânzări pentru a-și finanța războiul împotriva Ucrainei, pentru încetarea căruia Modi a făcut apel în repetate rânduri.

Editor : Ș.R.