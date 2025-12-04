„Orice acord va fi dureros și nedrept”. Ce opțiuni mai are Donald Trump ca să încheie războiul Rusia-Ucraina

În urmă cu doar două săptămâni, președintele Donald Trump a stabilit un termen limită de Ziua Recunoștinței pentru ca Ucraina să accepte un tratat de pace cu Rusia, punând pe masă o propunere cu elemente care ar fi putut fi redactate de Kremlin. Acum, pare clar că va trebui să aștepte — poate săptămâni, poate și după al patrulea an de invazie a Rusiei în Ucraina, la sfârșitul lunii februarie, potrivit unei analize New York Times.

O delegație ucraineană se întâlnește joi cu negociatorii lui Trump, menținând vie speranța unor progrese. Însă președintele Vladimir V. Putin a semnalat din nou săptămâna aceasta că nu se dă la o parte de la cerințele sale intransigente, lăsându-i pe reprezentanții lui Trump fără niciun progres de arătat pentru întâlnirea lor de cinci ore cu liderul rus de marți la Moscova.

Asta îl lasă pe Trump cu un set de opțiuni dificile, dar familiare. Presează Ucraina să facă și mai multe concesii - așa cum a încercat acum două săptămâni - chiar dacă asta înseamnă să pună în pericol suveranitatea țării? Va renunța în cele din urmă, așa cum a sugerat în unele momente că ar putea, chiar dacă asta admite eșecul în efortul de a pune capăt unui război pe care promisese că îl va rezolva în 24 de ore?

Sau își schimbă cursul și repune în funcțiune ajutorul militar american pe scară largă acordat Ucrainei, după ce a declarat că Europa, nu Statele Unite, va trebui să suporte povara financiară a înarmării țării?

„E nevoie de doi pentru a dansa tango”, a declarat miercuri Trump reporterilor, recunoscând dificultatea de a convinge Rusia și Ucraina să ajungă la un acord.

„Nu știu ce face Kremlinul”, a spus Trump când a fost rugat să ofere o actualizare cu privire la întâlnirea de marți, la care au participat trimisul său, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner. „Vă pot spune că au avut o întâlnire destul de bună cu președintele Putin. Vom afla.”

A fost un ton foarte diferit față de cel folosit la întâlnirea sa din august cu Putin, la Anchorage, Alaska, unde a prezis cu încredere că liderii Rusiei și Ucrainei se vor întâlni și vor ajunge la o înțelegere, cu Trump ca mediator și ghid.

Tot anul, Trump a stabilit termene limită și a susținut că un acord de pace ar putea fi aproape, doar pentru a fi frustrat de un președinte rus care s-a ținut, neclintit, de obiectivele sale maximaliste în Ucraina.

Însă, deși mulți observatori se așteptau ca Trump să-și piardă în cele din urmă interesul în încercarea de a opri războiul, el și-a dublat eforturile în ultimele săptămâni, aparent convins că eșecurile dificile ale Ucrainei pe câmpul de luptă și costurile tot mai mari pentru Moscova ale unui conflict susținut ar determina ambele părți să ajungă la un acord.

Oficialii americani au susținut că, în efortul lor de a consemna propunerile pe hârtie și în fața lui Putin și a președintelui Volodimir Zelenski al Ucrainei, au avut loc mai multe negocieri în ultimele săptămâni decât în ​​ultimii trei ani.

Deocamdată, se pare că aceste negocieri continuă. Statele Unite au invitat oficiali ucraineni să viziteze „în viitorul apropiat” pentru mai multe discuții de pace, a declarat miercuri Andrii Sibiha, ministrul de Externe al Ucrainei. Un oficial al Casei Albe a declarat că Witkoff și Kushner se vor întâlni cu delegația ucraineană joi, la Miami.

Ucraina a încercat să-i arate președintelui SUA că este pregătită să continue discuțiile, chiar dacă mulți ucraineni sunt convinși că Vladimir Putin nu are niciun interes să ajungă la o încheiere negociată a războiului.

„Activitatea este la cote maxime pentru a pune capăt acestui război”, a declarat Zelenski în discursul său de miercuri seară. „Și din partea noastră, din partea statului Ucraina, nu vor exista obstacole sau întârzieri.”

Pe de altă parte, Putin nu a fost dornic să se grăbească în a ajunge la un acord, menținându-și strategia de a accepta discuțiile, dar fără a fi dispus să facă concesii substanțiale.

Cele mai mari puncte de blocaj par a fi neschimbate, în ciuda sprintului diplomatic din ultimele săptămâni, care a început luna trecută odată cu scurgerea unui plan american în 28 de puncte pentru încheierea războiului, care a fost criticat pe scară largă ca fiind prea favorabil Rusiei.

Rusia, a sugerat Putin săptămâna trecută, nu numai că dorește ca Ucraina să cedeze teritorii pe care Kievul le controlează încă, ci și ca Statele Unite să recunoască legal cuceririle Rusiei.

„Nu s-a găsit încă nicio opțiune de compromis” în problema teritorială, a declarat reporterilor, miercuri, la miezul nopții, la Moscova, consilierul pentru politică externă al lui Putin. „Lucrările vor continua”.

Ușakov a vorbit după ce Putin s-a întâlnit timp de aproximativ cinci ore cu Witkoff și Kushner. El a spus că Rusia a fost de acord cu unele părți ale unei propuneri americane în patru părți de a pune capăt războiului, dar că Putin „nu a ascuns atitudinea noastră critică și chiar negativă” față de alte părți.

Reacția lui Putin la propunerea americană revizuită nu a fost surprinzătoare. Când textul original, în 28 de puncte, a apărut acum două săptămâni, luându-i prin surprindere pe europeni, negociatorii americani au fost nevoiți să-l rescrie, eliminând secțiunile care subminau cel mai mult securitatea viitoare a Ucrainei.

Așa cum era de așteptat, acest lucru a făcut-o inacceptabilă pentru Putin, ale cărui obiective, a declarat secretarul de stat Marco Rubio marți seară, au rămas aceleași: să submineze statul ucrainean.

„Putin a spus acum câteva săptămâni: S-ar putea să dureze mult - ne vom atinge obiectivele; s-ar putea să coste mai mult și să dureze mai mult decât ne dorim, dar vom reuși”, a declarat Rubio pentru Sean Hannity de la Fox News într-un interviu acordat după sesiunea maraton de negocieri de la Moscova.

„De fapt, cred că asta e mentalitatea lor”, a continuat el. „Și ceea ce încercăm să vedem: este posibil să punem capăt războiului într-un mod care să protejeze viitorul Ucrainei, asupra căruia ambele părți să fie de acord? Asta încercăm să aflăm și cred că am făcut unele progrese. Dar încă nu am ajuns acolo.”

Deși Trump a declarat miercuri că Kushner și Witkoff au impresia că Kremlinul „ar dori să încheie o înțelegere”, Rubio a sugerat că nu este atât de sigur. El i-a spus lui Hannity că nu poate stabili un „nivel de încredere” în atingerea unui acord, „deoarece, în cele din urmă, deciziile trebuie luate, în cazul Rusiei, doar de Putin, nu de consilierii săi”.

Sesiunea de cinci ore de marți a fost a șasea și cea mai lungă întâlnire dintre Witkoff și Putin în Rusia în acest an. Pentru prima dată, celor doi li s-a alăturat Kushner, care a jucat un rol central în negocierea armistițiului din Gaza în octombrie și a Acordurilor Abraham, acordurile care au normalizat relațiile dintre Israel și unele țări arabe în primul mandat al lui Trump.

Însă, spun oficialii, negocierile privind războiul iau deja o formă diferită față de acordul din Gaza, reflectând natura foarte diferită a conflictului.

Persoane familiarizate cu discuțiile spun că acum se negociază în paralel patru elemente separate. Unul se referă la aspecte legate de suveranitatea Ucrainei, cum ar fi limitele privind dimensiunea viitoare a armatei sale pe timp de pace și raza de acțiune a rachetelor sale. Celelalte acoperă teritoriul, cooperarea economică și probleme mai ample de securitate europeană.

Zelenski a declarat că consilierii săi îi vor informa pe oficialii europeni de la Bruxelles despre discuții „și vor discuta, de asemenea, despre componenta europeană a arhitecturii de securitate necesare”.

El a precizat că, dincolo de negocierile privind teritoriul, obiectivul Ucrainei este de a se asigura că orice acord de pace include garanții de sprijin occidental pentru a descuraja o nouă invazie rusă în viitor.

„Cel mai important lucru este implicarea eficientă a Europei în apărarea noastră și, de asemenea, în garantarea securității după acest război”, a declarat Zelenski.

Însă, chiar dacă discuțiile păreau să continue, exista un scepticism larg răspândit în Europa și la Washington cu privire la șansele ca acestea să se încheie cu un acord.

Jennifer Kavanagh, analist militar la Defense Priorities, un centru de cercetare care promovează un rol global restrâns al Statelor Unite, a declarat că este puțin probabil ca Putin să facă compromisuri, având în vedere convingerea sa aparentă că influența Rusiei pe câmpul de luptă este în creștere.

„Orice acord care pune capăt războiului va fi dureros și nedrept”, a spus ea. „Se pare că suntem încă departe de un set de termeni care să îndeplinească criteriile minime acceptabile ale Rusiei și care să fie suficient de acceptabil pentru Ucraina încât Statele Unite să poată convinge Kievul să-l accepte.”

